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Сумна звістка: стало відомо про загибель військового з Київщини Андрія Єгорова. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
2,8 т.
Сумна звістка: стало відомо про загибель військового з Київщини Андрія Єгорова. Фото
Андрій Єгоров. Вічна пам'ять і слава Герою

На Покровському напрямку у жовтні 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий з селища Ворзель Київської області Андрій Єгоров. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Сумна звістка

"У Ворзелі попрощаємося із Захисником Андрієм Єгоровим, який загинув на війні", – йдеться в повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення Герой прагнув стати на захист України, однак тоді його відмовляла дружина. У червні 2024 року він добровільно долучився до лав Збройних сил України.

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На жаль, у жовтні 2024 року Андрій загинув унаслідок артилерійського обстрілу поблизу Селидового Покровського району. Тривалий час вважався зниклим безвісти і лише зараз його вдалося ідентифікувати за ДНК.

Сумна звістка: стало відомо про загибель військового з Київщини Андрія Єгорова. Фото

Андрій Єгоров. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5598

"У Героя залишилися дружина та син, якого він виховував як рідного. Андрій був доброю і щирою людиною, у цивільному житті захоплювався більярдом", – додав Федорук.

Прощання та відспівування відбудеться 13 листопада об 11:00 на Алеї Героїв кладовища у Ворзелі (вул. Семеніївська).

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

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