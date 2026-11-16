Став на захист України ще в 2014: на фронті загинув військовий з Київщини Андрій Ільїних. Фото

На фронті внаслідок атаки ворожого дрона загинув військовий з Фастова Київської області Андрій Ільїних. Життя мужнього захисника України обірвалось 12 листопада 2026 року.

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Про це повідомили в пресслужбі Фастівської міської ради. Вічна пам'ять і слава Герою!

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"Фастівська громада у скорботі. 12 листопада 2026 року під час захисту Батьківщини загинув молодший сержант Ільїних Андрій Олексійович", – йдеться в повідомленні.

Герой народився 7 листопада 1980 року в Києві. Закінчив школу №255. У мирному житті працював у службі охорони, згодом створив сім’ю у Фастові. З 2014-го по 2015 рік він брав участь в Антитерористичній операції у складі Першої окремої танкової бригади, де служив навідником танка.

З перших годин повномасштабного вторгнення Андрій знову став на захист України. У складі 72-ї окремої механізованої бригади продовжив службу на посаді навідника танку, пізніше-оператора-радіо-телефоніста. Воїн брав участь у звільненні населених пунктів Київщини – Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Мощуна, Димера. Захищав Україну на Донецькому напрямку – у Вугледарі, Кураховому, Мар’їнці, Бахмуті, а згодом – на Харківщині, на Вовчанському напрямку.

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Свій останній бій молодший сержант Андрій Ільїних прийняв 12 листопада 2026 року на Харківщині. Життя мужнього воїна обірвалось внаслідок ураження ворожим FPV-дроном під час виконання бойового завдання.

"Андрій був чудовим сином, коханим чоловіком, турботливим батьком, надійним братом і вірним другом. Людиною з добрим серцем та щирою душею. Він умів підтримати, допомогти, розрадити, знайти потрібні слова… У скорботі залишилися мама Надія Михайлівна, син Андрій, доньки Кіра та Валерія, кохана Віра, сестра Надія, племінник Максим, куми, друзі та побратими", – додали в пресслужбі.

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