Став на захист України ще в 2014: на фронті загинув військовий з Київщини Андрій Ільїних. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Якою буде індексація пенсійВ Україні проведуть масштабний перерахунок пенсій: на скільки та коли підвищатьІрина Федишин вийшла на зв'язок після втрати доньки та відповіла критикам, які дорікнули їй за "занадто швидке" повернення до роботиІрина Федишин вийшла на зв'язок після втрати доньки та відповіла критикам, які дорікнули їй за "занадто швидке" повернення до роботиКримський міст"Було десять прильотів": окупанти поскаржились на атаку на Кримський міст, рух перекрито. ВідеоНове масштабне "велике будівництво" в УкраїніНове масштабне "велике будівництво" в Україні: що хочуть побудувати в обхід РосіїБізнес не хоче підвищувати зарплати працівникамБізнес не хоче підвищувати зарплати працівникам: українцям у Польщі розповіли, що відбувається на ринку праціСили оборони відмінусували 2 560 окупантів, 6 засобів ППО та майже 800 одиниць автотехніки армії РФ за добу – ГенштабСили оборони відмінусували 2 560 окупантів, 6 засобів ППО та майже 800 одиниць автотехніки армії РФ за добу – ГенштабНа могилі знаменитого футболіста збірної України з’явився пам’ятник. ФотоНа могилі знаменитого футболіста збірної України з’явився пам’ятник. ФотоКиїв вранці зупинився в заторах: де найважча ситуація. Мапа, відеоКиїв вранці зупинився в заторах: де найважча ситуація. Мапа, відеоВідключення світла в Україні. ІлюстраціяСитуація змінилася: які графіки відключень світла тепер діють в УкраїніІлюстрація - зарплатиУкраїнцям роздаватимуть по майже 13 тис. грн: хто може отримати гроші та які умови
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Став на захист України ще в 2014: на фронті загинув військовий з Київщини Андрій Ільїних. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,5 т.
Став на захист України ще в 2014: на фронті загинув військовий з Київщини Андрій Ільїних. Фото
Андрій Ільїних. Вічна пам'ять і слава Герою

На фронті внаслідок атаки ворожого дрона загинув військовий з Фастова Київської області Андрій Ільїних. Життя мужнього захисника України обірвалось 12 листопада 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Фастівської міської ради. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Фастівська громада у скорботі. 12 листопада 2026 року під час захисту Батьківщини загинув молодший сержант Ільїних Андрій Олексійович", – йдеться в повідомленні.

Герой народився 7 листопада 1980 року в Києві. Закінчив школу №255. У мирному житті працював у службі охорони, згодом створив сім’ю у Фастові. З 2014-го по 2015 рік він брав участь в Антитерористичній операції у складі Першої окремої танкової бригади, де служив навідником танка.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
909
Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Дворський. Фото
909
Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Дворський. Фото
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
4,8 т.
Що вигідніше – бойлер чи гаряча вода з крана: киянам показали справжню вартість
4,8 т.
Що вигідніше – бойлер чи гаряча вода з крана: киянам показали справжню вартість
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
3,6 т.
Сумна звістка: стало відомо про загибель військового з Київщини Андрія Єгорова. Фото
3,6 т.
Сумна звістка: стало відомо про загибель військового з Київщини Андрія Єгорова. Фото
Став на захист України ще в 2014: на фронті загинув військовий з Київщини Андрій Ільїних. Фото

Андрій Ільїних. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/fastivrada/34075

З перших годин повномасштабного вторгнення Андрій знову став на захист України. У складі 72-ї окремої механізованої бригади продовжив службу на посаді навідника танку, пізніше-оператора-радіо-телефоніста. Воїн брав участь у звільненні населених пунктів Київщини – Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Мощуна, Димера. Захищав Україну на Донецькому напрямку – у Вугледарі, Кураховому, Мар’їнці, Бахмуті, а згодом – на Харківщині, на Вовчанському напрямку.

Свій останній бій молодший сержант Андрій Ільїних прийняв 12 листопада 2026 року на Харківщині. Життя мужнього воїна обірвалось внаслідок ураження ворожим FPV-дроном під час виконання бойового завдання.

"Андрій був чудовим сином, коханим чоловіком, турботливим батьком, надійним братом і вірним другом. Людиною з добрим серцем та щирою душею. Він умів підтримати, допомогти, розрадити, знайти потрібні слова… У скорботі залишилися мама Надія Михайлівна, син Андрій, доньки Кіра та Валерія, кохана Віра, сестра Надія, племінник Максим, куми, друзі та побратими", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Велика Офірна Київської області Сергій Кошарний. Серце хороброго українця зупинилось 29 грудня 2025 року.

Схожі теми
Герої війни в УкраїніЗагибель українських військовихНовини Києва та Київської областіФастів
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!