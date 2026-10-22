Понівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по ''Епіцентру'' та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відео

Росія не зупиняє свої терористичні атаки по Києву. У ніч на 22 жовтня в Оболонському районі були пошкоджені будівельний супермаркет "Епіцентр" та магазин JYSK.

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Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. На місці продовжують працювати усі екстрені служби.

Що відомо

Так, у ніч на четвер, 22 жовтня, країна-агресорка Росія завдала чергового удару по Києву за допомогою балістики та дронів-камікадзе. В Оболонському районі, неподалік станції метро Почайна, внаслідок атаки була пошкоджений будівельний супермаркет "Епіцентр".

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В будівлі частково зруйновано стіни та конструкції з третього по перший поверх, виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Наразі на місці працюють правоохоронці та співробітники "Епіцентру" – вже почали прибирати уламки та сміття.

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Також внаслідок атаки серйозно пошкоджено будівлю магазину JYSK, який знаходиться поруч із місцем прильоту. Тут виникла пожежа, яка знищила частину товару.

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Що передувало

Увечері в середу, 21 жовтня, російські війська завдали нових ударів по Києву, які тривали всю ніч. Столиця була під ударом ворожих балістичних ракет, є жертва, постраждалі та руйнування.

Як повідомляв OBOZ.UA, внаслідок російської атаки уніч на 22 жовтня тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та Південного моста. На дорогах міста утворився транспортний колапс.