У Києві в п’ятницю, 27 листопада, відкрили пам’ятний знак британському журналісту валлійського походження Ґарету Джонсу. Саме він першим розповів світові правду про Голодомор.

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Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Знак встановили у Шевченківському районі.

Що відомо

Так, напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів у Києві відбулася офіційна церемонія відкриття пам’ятника видатному валлійському репортеру Ґарету Джонсу.

Під час церемонії заступниця голови КМДА Ганна Старостенко наголосила на винятковій мужності журналіста, який не побоявся протистояти радянській пропаганді та інформаційній блокаді.

"Для Києва сьогодні особливий і трагічний день. Напередодні Дня пам’яті жертв Голодоморів ми відкриваємо пам’ятний знак на честь Ґарета Джонса – людини, яка не побоялася назвати злочин злочином тоді, коли світ волів мовчати. У 1933 році, коли радянський тоталітарний режим намагався приховати правду про штучний голод в Україні за допомогою пропаганди та інформаційної блокади, молодий валлійський журналіст зробив те, на що наважувалися одиниці", – підкреслила Старостенко.

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Вона додала, що Джонсон прорвав завісу мовчання, розповівши світові про трагедію українського народу. Він ризикував власною кар’єрою, репутацією і навіть життям, аби світ почув правду про мільйони українців, приречених на голодну смерть.

Зі свого боку, надзвичайний і повноважний Посол Великої Британії в Україні сер Ніл Кромптон підкреслив, що постать Ґарета Джонса є важливою частиною спільної історії та культурної спадщини, яка поєднує Україну, Велику Британію та Уельс.

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Пам’ятний знак встановлено на вулиці Ґарета Джонса, 12.

Ґарет Річард Вон Джонс – валлійський журналіст, який уперше у західній пресі під власним іменем заявив про масовий голод в СРСР (1932-1933), в тому числі і про Голодомор. Його репортаж був надрукований з-поміж інших також у газетах "The Guardian" та "New York Post".

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Як повідомляв OBOZ.UA, у суботу, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у загальнонаціональних пам’ятних заходах до Дня пам’яті жертв голодоморів. У межах заходів в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулася молитва, присвячена пам'яті жертв масових штучних голодів.