''Не відповідає викликам воєнного часу'': адвокат Шевчук просить Зеленського звільнити Бахматова. Відео

Український адвокат Олексій Шевчук звернувся до президент Володимир Зеленського із закликом звільнити очільника Деснянської районної державної адміністрації Максима Бахматова. За його словами, поведінка чиновника, його публічні висловлювання та стиль управління не відповідають викликам воєнного часу та рівню відповідальності, який повинен мати керівник одного з найбільших районів Києва.

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Своє звернення до глави держави Шевчук опублікував у Facebook. Він зазначив, що це прохання стосується безпеки сотень тисяч киян.

За словами адвоката, особливо його непокоїть те, що заяви Бахматова стають матеріалом для російських інформаційних ресурсів. Він підкреслив, що у час, коли РФ намагається знищити українську столицю, будь-які дії посадовців, які можуть бути використані російською пропагандою, потребують належної оцінки.

"Мені відоме і його минуле, пов’язане з розвитком в Україні проєкту Comedy Club. Але сьогодні питання не в минулому, а в тому, чи відповідає ця людина посаді, від якої залежить безпека мешканців величезного району столиці", – пише Шевчук.

Він підкреслив, що звертається до Зеленського як киянин та як людина, яка живе столицею, перебуває там практично 24/7, бачить наслідки російських атак і розуміє, наскільки важливою є професійна та відповідальна робота місцевої влади.

"Прошу Вас ініціювати невідкладну оцінку діяльності керівника Деснянського району та розглянути питання його заміни в установленому законом порядку. Я переконаний, що в умовах війни такий район має очолювати компетентна, дисциплінована людина, бажано військовий із реальним досвідом служби, управління та відповідальністю за життя людей. Людина, яка розуміє, що таке оборона, безпека, евакуація, захист цивільного населення та відповідальність за кожне рішення", – наголосив адвокат.

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Раніше ми писали про те, що в соціальних мережах створили та розповсюдили фейкову картинку щодо мера Києва Віталія Кличка з використанням шаблону OBOZ.UA. Цю ілюстрацію, зокрема, розповсюдив голова Деснянської РДА Максим Бахматов. Наше видання немає відношення до створення цієї "новини".

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