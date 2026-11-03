''Не відповідає викликам воєнного часу'': адвокат Шевчук просить Зеленського звільнити Бахматова. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
"Згадайте себе в 14 років": командувач НГУ розповів, що саме сталося з неповнолітнім хлопцем у Петропавлівській Борщагівці. Відео"Згадайте себе в 14 років": командувач НГУ розповів, що саме сталося з неповнолітнім хлопцем у Петропавлівській Борщагівці. ВідеоВ Україні виставили на продаж активи одразу 5 банківВ Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назвІлюстрація - жінка в Пункті незламностіКиїв залишився без світла і води: Кличко наказав розгорнути пункти обігрівуВ НБУ ухвалили важливе рішення щодо визначення курсу євроВ Україні почнуть по-новому визначати курс валют: що змінило рішення НБУІлюстративне зображення: готівкові купюри гривні та долариВ Україні різко знизився курс долара: в НБУ зробили заявуДе дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів"Ніякі вони не медики": поліція затримала жінку в медичній формі і водія "швидкої" у Петропавлівській Борщагівці. Відео"Ніякі вони не медики": поліція затримала жінку в медичній формі і водія "швидкої" у Петропавлівській Борщагівці. ВідеоІлюстрація - заправлення автоУкраїнські АЗС оновили ціни на бензин: скільки тепер коштує літрEVA отримала дозвіл НБУ на власний платіжний сервіс. Ілюстративне фото.Велика мережа магазинів отримала дозвіл НБУ на власний платіжний сервіс: що зміниться для покупцівКурс долара суттєво зріс і оновив рекордВперше в історії України: курс долара суттєво зріс і оновив рекорд
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Не відповідає викликам воєнного часу": адвокат Шевчук просить Зеленського звільнити Бахматова. Відео

Олег ШевченкоОлег Шевченко
Time to read1 хв
1,0 т.
"Не відповідає викликам воєнного часу": адвокат Шевчук просить Зеленського звільнити Бахматова. Відео
Адвокат Олексій Шевчук. Джерело: Facebook/Shevchuk Oleksiy

Український адвокат Олексій Шевчук звернувся до президент Володимир Зеленського із закликом звільнити очільника Деснянської районної державної адміністрації Максима Бахматова. За його словами, поведінка чиновника, його публічні висловлювання та стиль управління не відповідають викликам воєнного часу та рівню відповідальності, який повинен мати керівник одного з найбільших районів Києва.

Своє звернення до глави держави Шевчук опублікував у Facebook. Він зазначив, що це прохання стосується безпеки сотень тисяч киян.

За словами адвоката, особливо його непокоїть те, що заяви Бахматова стають матеріалом для російських інформаційних ресурсів. Він підкреслив, що у час, коли РФ намагається знищити українську столицю, будь-які дії посадовців, які можуть бути використані російською пропагандою, потребують належної оцінки.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
2,5 т.
У Києві зупинився рух потягів на "зеленій" гілці метро: яка причина
2,5 т.
У Києві зупинився рух потягів на "зеленій" гілці метро: яка причина
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
2,3 т.
Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Андрій Лукашин. Фото
2,3 т.
Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Андрій Лукашин. Фото
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
7,6 т.
У Києві відновили рух автомобілів Південним мостом: чи є обмеження. Усі подробиці
7,6 т.
У Києві відновили рух автомобілів Південним мостом: чи є обмеження. Усі подробиці

"Мені відоме і його минуле, пов’язане з розвитком в Україні проєкту Comedy Club. Але сьогодні питання не в минулому, а в тому, чи відповідає ця людина посаді, від якої залежить безпека мешканців величезного району столиці", – пише Шевчук. 

Він підкреслив, що звертається до Зеленського як киянин та як людина, яка живе столицею, перебуває там практично 24/7, бачить наслідки російських атак і розуміє, наскільки важливою є професійна та відповідальна робота місцевої влади.

"Прошу Вас ініціювати невідкладну оцінку діяльності керівника Деснянського району та розглянути питання його заміни в установленому законом порядку. Я переконаний, що в умовах війни такий район має очолювати компетентна, дисциплінована людина, бажано військовий із реальним досвідом служби, управління та відповідальністю за життя людей. Людина, яка розуміє, що таке оборона, безпека, евакуація, захист цивільного населення та відповідальність за кожне рішення", – наголосив адвокат. 

''Не відповідає викликам воєнного часу'': адвокат Шевчук просить Зеленського звільнити Бахматова. Відео

Скриншот допису Олексія Шевчука у Facebook

Раніше ми писали про те, що в соціальних мережах створили та розповсюдили фейкову картинку щодо мера Києва Віталія Кличка з використанням шаблону OBOZ.UA. Цю ілюстрацію, зокрема, розповсюдив голова Деснянської РДА Максим Бахматов. Наше видання немає відношення до створення цієї "новини".

Схожі теми
КиївВолодимир ЗеленськийВолодимир ЗеленськийОлексій ШевчукОлексій ШевчукМаксим БахматовМаксим Бахматов
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!