Науковці провели технічне обстеження: у Києві частково відновлюють рух Північним мостом

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Хто і як міг вивести з України десятки мільйонів через криптовалютуКриптовалюта та банк ексголови НБУ: хто та як міг вивести з України десятки мільйонівУнікальна українська чемпіонка відмовилася виступати за Україну, змінила громадянство й завоювала для нової батьківщини три медалі чемпіонату світу з важкої атлетики. ВідеоУнікальна українська чемпіонка відмовилася виступати за Україну, змінила громадянство й завоювала для нової батьківщини три медалі чемпіонату світу з важкої атлетики. ВідеоЩе до початку будь-яких розмов: Bloomberg дізнався про ультиматум ЄС для Росії щодо війни в УкраїніЩе до початку будь-яких розмов: Bloomberg дізнався про ультиматум ЄС для Росії щодо війни в УкраїніТрамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його "невдахою"Трамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його "невдахою"Росія офіційно замінила Норвегію на чемпіонаті світу з хокею U-20Росія офіційно замінила Норвегію на чемпіонаті світу з хокею U-20Чоловік переглядає папери за столом у пошкодженому офісі з розбитим вікномСотні ФОПів більше не врятують великий бізнес від податків: що готує держава підприємцямПєсков назвав "тупиковою ситуацією" те, що сталося зі збірною Росії з хокеюПєсков назвав "тупиковою ситуацією" те, що сталося зі збірною Росії з хокеюЦей знак зодіаку переживе болісне розчарування у листопадіЦей знак зодіаку переживе болісне розчарування у листопадіПутін програє на фронті й прагне повністю знищити економіку України – CNNПутін програє на фронті й прагне повністю знищити економіку України – CNN
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Науковці провели технічне обстеження: у Києві частково відновлюють рух Північним мостом

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
9,4 т.
Науковці провели технічне обстеження: у Києві частково відновлюють рух Північним мостом
Північний міст. Ілюстративне фото. Джерело: Вікіпедія

У неділю, 8 листопада, в Києві частково відновили рух Північним мостом, який тимчасово працював з обмеженнями. Відтепер ним зможуть користуватися автобуси, а також легкові автомобілі, однак доступність смуг залежатиме від напрямку руху.

Перед ухваленням рішення науковці провели технічне обстеження мосту. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За результатами перевірки фахівці надали дозвіл на відновлення руху з тимчасовими обмеженнями. Зокрема, для транспорту, який рухатиметься з лівого на правий берег столиці, буде доступна лише одна смуга. Нею зможе користуватися виключно пасажирський транспорт.

Натомість у напрямку з правого на лівий берег відкриють дві смуги. Ними дозволять рухатися пасажирському транспорту та легковим автомобілям. Таким чином, Північним мостом знову курсуватимуть автобуси.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
2,9 т.
Медіа показали нові кадри Північного мосту після удару балістики. Відео
2,9 т.
Медіа показали нові кадри Північного мосту після удару балістики. Відео
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
684
Для полеглих і живих: у столичному ботсаду Гришка родини загиблих Героїв висадили дерева. Подробиці та фото
684
Для полеглих і живих: у столичному ботсаду Гришка родини загиблих Героїв висадили дерева. Подробиці та фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
3,4 т.
Віддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Віктор Онищук. Фото
3,4 т.
Віддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Віктор Онищук. Фото

Крім того, міські служби готують зміни в організації руху мостом Патона. Найближчими днями там планують запровадити реверсивний рух, щоб збільшити пропускну здатність споруди.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія уночі 7 листопада вдарила кількома ракетами по Північному мосту у Києві. Унаслідок атаки було пошкоджене дорожнє покриття, тролейбусні контактні мережі та лінії електропередач, рух транспорту зупинили в обох напрямках.

Схожі теми
Російські обстрілиВійна в УкраїніУкраїнаВіталій КличкоВіталій Кличко
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!