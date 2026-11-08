Науковці провели технічне обстеження: у Києві частково відновлюють рух Північним мостом

У неділю, 8 листопада, в Києві частково відновили рух Північним мостом, який тимчасово працював з обмеженнями. Відтепер ним зможуть користуватися автобуси, а також легкові автомобілі, однак доступність смуг залежатиме від напрямку руху.

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Перед ухваленням рішення науковці провели технічне обстеження мосту. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За результатами перевірки фахівці надали дозвіл на відновлення руху з тимчасовими обмеженнями. Зокрема, для транспорту, який рухатиметься з лівого на правий берег столиці, буде доступна лише одна смуга. Нею зможе користуватися виключно пасажирський транспорт.

Натомість у напрямку з правого на лівий берег відкриють дві смуги. Ними дозволять рухатися пасажирському транспорту та легковим автомобілям. Таким чином, Північним мостом знову курсуватимуть автобуси.

Крім того, міські служби готують зміни в організації руху мостом Патона. Найближчими днями там планують запровадити реверсивний рух, щоб збільшити пропускну здатність споруди.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія уночі 7 листопада вдарила кількома ракетами по Північному мосту у Києві. Унаслідок атаки було пошкоджене дорожнє покриття, тролейбусні контактні мережі та лінії електропередач, рух транспорту зупинили в обох напрямках.