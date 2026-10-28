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На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Віталія Зимовця. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,8 т.
На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Віталія Зимовця. Фото
Віталій Зимовець. Вічна пам'ять і слава Герою

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Віталій Зимовець. Життя хороброго українця обірвалось 11 серпня 2025 року.

Про це повідомили в пресслужбі Обухівської міської ради. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Знову біль і скорбота в Обухівській громаді. Додому на щиті повернувся Захисник України Віталій Зимовець", – йдеться в повідомленні.

Захисник був інспектором прикордонної служби, кулеметником другого відділення інспекторів прикордонної служби 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса Державної прикордонної служби України. На жаль, мужній воїн загинув 11 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Білогорівка Луганської області внаслідок стрілецького бою.

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На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Віталія Зимовця. Фото

Віталій Зимовець. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: Обухівська міськрада

Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, за результатами ДНК-експертизи особу Захисника було встановлено. Віталій віддав своє життя за Україну, за її свободу та незалежність, за право кожного з нас жити на рідній землі. Він до кінця залишився вірним військовій присязі та своєму обов’язку.

"Висловлюємо щирі співчуття тітці Тетяні Михайлівні, дядькам Віктору Миколайовичу та Юрію Миколайовичу, усім рідним і близьким, друзям та побратимам Віталія. Розділяємо ваше горе. Схиляємо голови у глибокій скорботі та вдячності за подвиг Захисника", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

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