На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Фастівського району Київської області Петро Горбатий. Життя мужнього захисника України обірвалось 23 жовтня 2024 року.

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Про це повідомили в пресслужбі Фастівської міської ради. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"На щиті до рідного дому повертається Захисник Петро Горбатий, який віддав своє життя за свободу та незалежність Батьківщини", – йдеться в повідомленні.

Герой народився 11 серпня 1983 року в селі Великі Гуляки. Тут розпочав навчання у школі, згодом продовжив його у Згурівському та Таращанському інтернатах, де здобув неповну середню освіту. Після навчання працював столяром, вантажником, прибиральником, лісорубом. У 2020 році у Веприку Петро зустрів свою майбутню дружину Анжеліку. Разом вони створили родину, у якій народилися троє дітей.

Воїн став до лав ЗСУ 21 серпня 2024 року. Був стрільцем-снайпером відділення морської піхоти. На жаль, 23 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, Петро Горбатий загинув. Довгий час вважався зниклим безвісти.

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"Для рідних Петро був люблячим чоловіком, турботливим батьком і людиною, на яку завжди можна було покластися. Добрий, чуйний, готовий прийти на допомогу, він ніколи не відмовляв тим, хто її потребував. У скорботі залишилися дружина Анжеліка, донька Мія, сини Захар, Матвій, Богдан і Святослав, брат Тарас, сестра Марина та дядько Олександр", – додали в міськраді.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Велика Офірна Київської області Сергій Кошарний. Серце хороброго українця зупинилось 29 грудня 2025 року.

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