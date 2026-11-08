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Медіа показали нові кадри Північного мосту після удару балістики. Відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
1,6 т.
Медіа показали нові кадри Північного мосту після удару балістики. Відео
Північний міст. Ілюстративне фото. Джерело: Вікіпедія

Росія уночі 7 листопада вдарила кількома ракетами по Північному мосту у Києві. Унаслідок атаки було пошкоджене дорожнє покриття, тролейбусні контактні мережі та лінії електропередач, рух транспорту зупинили в обох напрямках.

Відтоді на пошкодженому об'єкті працюють ремонтні бригади. Як виглядає міст за добу після атаки – показали в The Kyiv Independent.

Як виглядає Північний міст після балістичної атаки

В Instagram-акаунті The Kyiv Independent 8 листопада з'явилося відео з Північного мосту, де триває ліквідація наслідків балістичного удару.

Зняв кадри з пошкодженого мосту американський фотожурналіст і документальний фотограф Крістофер Очіконе. Він мешкає в Україні і документує російсько-українську війну ще з 2014 року.

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Після влучання кількох російських ракет рух через міст перекрито в обох напрямках.

Пошкоджено дорожнє покриття, тролейбусну контактну мережу і лінії електропередачі.

Наразі на мосту працюють співробітники комунальних служб і спецтранспорт.

Медіа показали нові кадри Північного мосту після удару балістики. Відео

Скриншот з відео

Медіа показали нові кадри Північного мосту після удару балістики. Відео

Скриншот з відео

Медіа показали нові кадри Північного мосту після удару балістики. Відео

Скриншот з відео

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні ворог завдав удару по Києву та області. Загинув чоловік, кілька людей постраждали, серед них – дитина.

Окрім Північного мосту росіяни пошкодили житлові будинки у Солом'янському і Шевченківському районах, на Оболоні вдарили по складському приміщенню.

Також внаслідок нічної атаки ворога були пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині. Це значно ускладнило ситуацію з енергозабезпеченням столиці, а також вдарило по роботі систем тепло- та водопостачання Києва.

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Війна в УкраїніОбстріли КиєваРосійські обстрілиУкраїнаКиївПівнічний міст
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