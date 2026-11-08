Медіа показали нові кадри Північного мосту після удару балістики. Відео

Росія уночі 7 листопада вдарила кількома ракетами по Північному мосту у Києві. Унаслідок атаки було пошкоджене дорожнє покриття, тролейбусні контактні мережі та лінії електропередач, рух транспорту зупинили в обох напрямках.

Відео дня

Відтоді на пошкодженому об'єкті працюють ремонтні бригади. Як виглядає міст за добу після атаки – показали в The Kyiv Independent.

Як виглядає Північний міст після балістичної атаки

В Instagram-акаунті The Kyiv Independent 8 листопада з'явилося відео з Північного мосту, де триває ліквідація наслідків балістичного удару.

Зняв кадри з пошкодженого мосту американський фотожурналіст і документальний фотограф Крістофер Очіконе. Він мешкає в Україні і документує російсько-українську війну ще з 2014 року.

Після влучання кількох російських ракет рух через міст перекрито в обох напрямках.

Пошкоджено дорожнє покриття, тролейбусну контактну мережу і лінії електропередачі.

Наразі на мосту працюють співробітники комунальних служб і спецтранспорт.

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Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні ворог завдав удару по Києву та області. Загинув чоловік, кілька людей постраждали, серед них – дитина.

Окрім Північного мосту росіяни пошкодили житлові будинки у Солом'янському і Шевченківському районах, на Оболоні вдарили по складському приміщенню.

Головні історії дня

Також внаслідок нічної атаки ворога були пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині. Це значно ускладнило ситуацію з енергозабезпеченням столиці, а також вдарило по роботі систем тепло- та водопостачання Києва.