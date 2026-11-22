Водопостачання правобережної частини Києва починає поступово стабілізуватися. Фахівцям "Київводоканалу" вдалося відновити основні технологічні процеси й налагодити роботу насосного обладнання на пошкодженому об’єкті.

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Завдяки зусиллям комунальних служб систему водопостачання вдалося запустити. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі "Київводоканалу".

Як відновлювали систему

Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу працівники підприємства й аварійні бригади працювали безперервно майже добу, без зміни чергувань. У "Київводоканалі" зазначають, що подачу води відновлюватимуть поетапно. Це пов’язано зі складністю технологічного процесу, який включає кілька обов’язкових етапів.

Спочатку необхідне поступове заповнення водопровідних мереж і резервуарів. Лише потім відбудеться вирівнювання та відновлення нормативного тиску в трубах.

Поки тиск у мережах правого берега нормалізується, вода почне надходити до квартир мешканців столиці. Комунальники подякували киянам за терпіння та запевнили, що продовжують робити все можливе для якнайшвидшого повноцінного відновлення послуги.

Нагадаємо, у Києві в суботу, 21 листопада, зафіксували перебої з водопостачанням. За потреби набрати питну воду можна в бюветах.

Як повідомляв OBOZ.UA, унаслідок комбінованої атаки РФ у ніч на 20 листопада у столиці загинули двоє працівників "Київводоканалу". До останнього вони робили все можливе, щоб забезпечити містян водою.