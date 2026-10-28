Гідний син України: на фронті загинув військовий з Київщини Валентин Гира. Фото

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Борисполя Київської області Валентин Гира. Життя хороброго українця обірвалось 24 жовтня 2026 року.

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Про це повідомили в пресслужбі Бориспільської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

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"З невимовним болем і сумом повідомляємо, що обірвалося життя нашого відважного захисника, справжнього патріота, учасника бойових дій в зоні АТО/ООС (2014-2018), ветерана війни 50-річного Валентина Гири", – йдеться в повідомленні.

Герой народився 23 січня 1976 року у місті Бориспіль. Після закінчення школи опанував професію зварювальника. Згодом пройшов строкову військову службу у в Державній прикордонній службі України. Обожнював живі квіти, власноруч вирощував троянди.

Коли розпочалися бойові дії на сході України, як справжній патріот не міг залишатися осторонь й один з перших у 2014 році добровільно вирушив на Донеччину, де стояв на захисті своєї Батьківщини до 2018 року. У 2020 році знову вступив до лав Збройних Сил України, приєднався до побратимів у Донецькій області. На жаль, 24 жовтня 2026 року життя воїна обірвалося.

"У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам’ять гідного сина України", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.