Для полеглих і живих: у столичному ботсаду Гришка родини загиблих Героїв висадили дерева. Подробиці та фото

У Печерському районі Києва родичі полеглих Героїв висадили дерева. Подія відбулась у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка.

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Про це повідомили в пресслужбі Сил територіальної оборони ЗСУ. Вічна пам'ять і слава Героям!

Що відомо

"Для полеглих і живих: у Національному ботанічному саду імені М. Гришка НАН України родичі полеглих героїв висадили дерева. Це був не звичний офіціоз, а, скоріше, родинна зустріч. Голова Спілки ветеранів російсько-української війни Деснянського району генерал-лейтенант Олег Нишпор каже – їх група у вайбері так і називається – "Єдина родина". Спілка об’єднує близько 300 родин", – йдеться в повідомленні.

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Серед тих, то прийшов посадити дерево, була Віта Клепак – дружина загиблого військовослужбовця 127 батальйону 112 окремої бригади Сил ТрО ЗСУ Володимира Клепака. На згадку про свого чоловіка вона посадила грушу. Саме в цьому ботсадусаду її донька часто гуляє з улюбленою собакою Володимира.

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За словами Віти, 59-річний Володимир, який був мисливцем, на початку повномасштабного вторгнення разом з сином пішов до військкомату. Воїн навіть не радився з родиною, коли долучався до територіальної оборони. Жінка розповіла, що це не обговорювалося, адже все було зрозуміло і без слів. На жаль, без батька та дідуся лишилось троє дітей, двоє онуків.

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Ірина Косарь, мама іншого загиблого Героя, військовослужбовця 207 батальйону 241 окремої бригади Сил ТрО ЗС України Юрія "Меджика" Косаря розповіла, що її син загинув на Донеччині, але родина і досі не знає всіх обставин. Довгих 10 місяців вони чекали, шукали і сподівалися, але 30 вересня 2025 року, після чергового обміну тіл, виявили збіг ДНК.

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Ще коли сина шукали, Ірина посадила вдома квітку, і сказала, якщо ця квітка виживе, то син повернеться. Квітка прийнялася, розрослася. А коли прийшла звістка про загибель Юрія, з рослини опало все листя.

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"Як не маємо онуків, нехай це дерево коріння пускає. Ми обрали черемху. Символ ніжності, молодості, кохання", – розповіла Ірина.

Варто додати, що в акції, на запрошення родин загиблих Героїв також взяв участь командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута. Він спитав, чи є у родини "Меджика" невирішені питання.

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"Ірина Косарь попросила з’ясувати всі обставини загибелі сина. Ігор Плахута повідомив їй, що днями підписав подання на державну нагороду для сина Ірини, і в документі детально описані всі обставини. Він запропонував їй окремо зустрітися, а також запросити на цю зустріч представників бригади і батальйону", – додали в пресслужбі.

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