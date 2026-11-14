Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Дворський. Фото

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Броварів Київської області Олександр Дворський. Серце хороброго українця зупинилось 7 листопада 2026 року.

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Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив броварський міський голова Ігор Сапожко.

Болюча втрата

"Прощаємося назавжди. Олександр Дворський. Головний сержант батареї артилерійської розвідки, загинув 7 листопада 2026 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новорозівка Запорізької області. Щирі співчуття рідним та близьким Олександра Миколайовича", – йдеться в повідомленні.

Церемонія прощання із Героєм відбудеться в суботу, 14 листопада о 9:55 біля будинку у місті Бровари, вул. Шолом- Алейхема, 63. Прощання на Майдані Свободи у Броварах розпочнеться о 10:15. Відспівування о 10:45 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Героїв України, 22А ).

Поховають воїна на Алеї Слави (вул. Олега Онікієнка, 136).

Як повідомляв OBOZ.UA, на Сумщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Білоцерківського районі Київської області Владислав Савіцький. Життя мужнього захисника України обірвалось 7 жовтня 2026 року.