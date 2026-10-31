Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Андрій Лукашин. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Українцям назвали тариф на газТарифи на газ в Україні з 1 листопада: скільки коштуватиме кубометрДо Білорусі прибули літаки з евакуйованими мешканцями Олешок: за кілька годин люди будуть в Україні. Фото і відеоДо Білорусі прибули літаки з евакуйованими мешканцями Олешок: за кілька годин люди будуть в Україні. Фото і відеоНавроцький прорвався до Конституційного трибуналу у Варшаві на тлі сутичок і оголосив термінові консультації: що відбувається в ПольщіНавроцький прорвався до Конституційного трибуналу у Варшаві на тлі сутичок і оголосив термінові консультації: що відбувається в ПольщіЯк довго не буде світлаУкраїнцям назвали нові графіки відключення електроенергії: де найгірша ситуація"Шлях до поразки": російський пропагандист зробив несподіване зізнання про удари по великих містах України. Відео"Шлях до поразки": російський пропагандист зробив несподіване зізнання про удари по великих містах України. ВідеоВідвідав місце російського удару та Чорнобильську АЕС: стало відомо, де вже побував Ланністер із "Гри престолів" під час візиту в УкраїнуВідвідав місце російського удару та Чорнобильську АЕС: стало відомо, де вже побував Ланністер із "Гри престолів" під час візиту в УкраїнуРосія атакувала Україну дронами, сили ППО збили 105 зі 134 БпЛА: наслідки ворожих ударівРосія атакувала Україну дронами, сили ППО збили 105 зі 134 БпЛА: наслідки ворожих ударівБули завербовані Росією: в Уганді розповіли, скільки їх громадян загинуло на війні проти УкраїниБули завербовані Росією: в Уганді розповіли, скільки їх громадян загинуло на війні проти УкраїниУкраїнські дронарі поховали окупантів разом із їх укриттям: у ЗСУ показали кадри бойової роботи. ВідеоУкраїнські дронарі поховали окупантів разом із їх укриттям: у ЗСУ показали кадри бойової роботи. ВідеоДва місяці носили воду від сусідів: родина з Києва купила глиняну хату на Гуцульщині за 3 тис. доларів і розповіла про нове життя. Фото і відеоДва місяці носили воду від сусідів: родина з Києва купила глиняну хату на Гуцульщині за 3 тис. доларів і розповіла про нове життя. Фото і відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Андрій Лукашин. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
501
Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Андрій Лукашин. Фото
Андрій Лукашин. Вічна пам'ять і слава Герою

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Боярки Київської області Андрій Лукашин. Серце мужнього захисника України зупинилось 6 травня 2025 року.

Про це повідомили в пресслужбі Боярської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Знову болюча втрата у Боярській громаді. 6 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Торецьк Бахмутського району Донецької області загинув стрілець-снайпер гранатометника 1-го механізованого відділення 100-ї окремої механізованої бригади ("Сталева Сотка") солдат Андрій Лукашин", – йдеться в повідомленні.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
7,3 т.
У Києві відновили рух автомобілів Південним мостом: чи є обмеження. Усі подробиці
7,3 т.
У Києві відновили рух автомобілів Південним мостом: чи є обмеження. Усі подробиці
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
4,2 т.
У Києві водій маршрутки систематично ображав матір загиблого Героя: поліція відреагувала. Подробиці та відео
4,2 т.
У Києві водій маршрутки систематично ображав матір загиблого Героя: поліція відреагувала. Подробиці та відео
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
5,3 т.
Знищили десятки ворожих дронів: у Міноборони показали кадри роботи автоматизованих турелей в Києві. Відео
5,3 т.
Знищили десятки ворожих дронів: у Міноборони показали кадри роботи автоматизованих турелей в Києві. Відео

Захисник України народився 13 листопада 1976 року в місті Боярка. Закінчив місцеву школу. Освіту за спеціальністю кухар 5 розряду здобув у кулінарному технікумі Києва. Працював на різних підприємствах у Боярці та Фастові. Став до лав ЗСУ 17 січня 2025 року.

Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Андрій Лукашин. Фото

Андрій Лукашин. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/mistoboyarka/16631

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу. У скорботі залишилися мати, дружина, син і сестра.

"Пам'ять про Андрія Лукашина вічно житиме у серцях та спогадах бойових побратимів, родичів та земляків", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Віталій Зимовець. Життя хороброго українця обірвалось 11 серпня 2025 року.

Схожі теми
Герої війни в УкраїніЗагибель українських військовихНовини Києва та Київської областіБоярка
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!