Захищав наше небо від ворожих атак: стало відомо про загибель військового з Київщини Дениса Овчаренка. Фото

Внаслідок ворожого удару загинув військовий з Бучанського району Київської області Денис Овчаренко. Життя мужнього захисника України обірвалось 20 листопада 2026 року.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Болюча втрата

"Захищав наше небо від російських атак і загинув від ворожого удару. Бучанська громада прощається з 47-річним Денисом Овчаренком, життя якого обірвалося 20 листопада в районі Києва", – йдеться в повідомленні.

Захисник України став до лав ЗСУ у 2025 році. До цього працював водієм таксі, захоплювався риболовлею, був майстром на всі руки. Рідні та близькі пам’ятатимуть його добрим, щирим і життєрадісним.

Денис Овчаренко. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5632

"У Дениса залишилися дружина, син та батьки. Щирі співчуття родині та всім, хто знав і любив Захисника. Розділяємо ваш біль непоправної втрати", – додав Федорук.

Поховають воїна в п'ятницю, 27 листопада, на Алеї Героїв кладовища в селі Бабинці Київської області.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Велика Офірна Київської області Сергій Кошарний. Серце хороброго українця зупинилось 29 грудня 2025 року.