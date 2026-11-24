Вірний син України: на фронті загинув військовий з Київщини Костянтин Кантеміров. Фото

На Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовий з Броварів Київської області Костянтин Кантеміров. Серце хороброго українця зупинилось 1 листопада 2026 року.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив броварський міський голова Ігор Сапожко.

Болюча втрата

"І знову рветься серце від трагічної звістки. Солдат Костянтин Кантеміров, оператор безпілотних літальних апаратів... Загинув 1 листопада 2026 року, при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Щирі співчуття рідним та близьким Костянтина В’ячеславовича", – йдеться в повідомленні.

Костянтин Кантеміров. Вічна... Джерело: https://t.me/Igor_Sapozhko/19940 Розгорнути

Церемонія прощання з Героєм відбудеться в середу, 25 листопада, о 10:30 на Майдані Свободи у Броварах. Відспівування об 11:00 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Героїв України, 22А).

Поховають захисника України на Алеї Слави (вул. Олега Онікієнка, 136).

Герої війни в Україні

На Покровському напрямку у жовтні 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий з селища Ворзель Київської області Андрій Єгоров. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Артем Швець. Життя мужнього захисника України обірвалось 20 листопада 2026 року.