Назавжди 43: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Матяш. Фото
Олександр Матяш. Вічна пам'ять і слава Герою
На Луганщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Синяк Київської області Олександр Матяш. Серце хороброго українця зупинилось 28 серпня 2025 року.
Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Болюча втрата
"Бойова втрата. На щиті додому повернувся 43-річний Олександр Матяш із села Синяк Бучанської громади", – йдеться в повідомленні.
Мужній захисник України загинув 28 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання в Серебрянському лісництві на Луганщині. Лише зараз вдалося ідентифікувати його тіло.
Олександр Матяш. Вічна пам'ять і слава Герою.
Джерело: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5624
"Мама згадує Олександра як доброго, щирого та життєрадісного сина, який завжди любив жартувати. Щирі співчуття матері, братові та всім близьким Захисника з приводу непоправної втрати", – додав Федорук.
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