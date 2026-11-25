Назавжди 43: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Матяш. Фото

На Луганщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Синяк Київської області Олександр Матяш. Серце хороброго українця зупинилось 28 серпня 2025 року.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Болюча втрата

"Бойова втрата. На щиті додому повернувся 43-річний Олександр Матяш із села Синяк Бучанської громади", – йдеться в повідомленні.

Мужній захисник України загинув 28 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання в Серебрянському лісництві на Луганщині. Лише зараз вдалося ідентифікувати його тіло.

Олександр Матяш. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5624

"Мама згадує Олександра як доброго, щирого та життєрадісного сина, який завжди любив жартувати. Щирі співчуття матері, братові та всім близьким Захисника з приводу непоправної втрати", – додав Федорук.

Герої війни в Україні

На Покровському напрямку у жовтні 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий з селища Ворзель Київської області Андрій Єгоров. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

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