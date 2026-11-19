На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Івана Головкова. Фото

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Іван Головков. Життя мужнього захисника України обірвалось 28 вересня 2025 року.

Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала сумну звістку – загинув наш земляк, солдат Іван Головков (2000 року народження)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України служив гранатометником відділення взводу спеціального призначення роти спеціального призначення (на бронетранспортерах) батальйону спеціального призначення однієї з військових частин.

Іван Головков. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/bmrada/27572

На жаль, мужній воїн загинув 28 вересня 2025 року в районі населеного пункту Клебан-Бик Краматорського району Донецької області. Вважався зниклим безвісти.

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Щирі співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На Покровському напрямку у жовтні 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий з селища Ворзель Київської області Андрій Єгоров. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Велика Офірна Київської області Сергій Кошарний. Серце хороброго українця зупинилось 29 грудня 2025 року.