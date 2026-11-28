На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Віталій Ткаченко. Фото

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Боярки Київської області Віталій Ткаченко. Воїн віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Про це повідомили в Боярській міській територіальній громаді. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Знову болюча втрата у Боярській громаді. 5 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу с. Єлизаветівка Донецької області загинув стрілець – помічник гранатометника 2 стрілецького відділення 117-ї окремої важкої механізованої бригади старший солдат Віталій Ткаченко (Байкер)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 28 травня 1993 року в Боярці. Після школи здобув освіту за спеціальністю землевпорядкування. Працював на підприємстві "ВЕНТС".

Віталій Ткаченко. Вічна пам'... Джерело: https://t.me/mistoboyarka/17161 Розгорнути

У 2019 році Віталій приєднався до лав ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення продовжував боронити рідну землю. У березні 2025 року вирушив на бойову позицію, а 5 квітня зник безвісти під час виконання бойового завдання.

Після довгих місяців очікування, віри та надії батькам надійшла болюча звістка про загибель сина.

"Віталій був надзвичайно світлою, щирою та життєрадісною людиною, душею компанії, людиною-святом, яка невичерпною енергією та любов’ю до життя заряджала всіх навколо. Там, де був Віталій, завжди лунали сміх і жарти. Він умів підтримати, розрадити та подарувати усмішку навіть тоді, коли здавалося, що для неї зовсім не було причин. У глибокій скорботі залишилися батьки, брат, рідні, друзі та бойові побратими", – додали в пресслужбі.

Як повідомляє OBOZ.UA, внаслідок ворожого удару загинув військовий з Бучанського району Київської області Денис Овчаренко. Життя мужнього захисника України обірвалось 20 листопада 2026 року.