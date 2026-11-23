На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Артем Швець. Фото

На фронті загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Артем Швець. Життя мужнього захисника України обірвалось 20 листопада 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала сумну звістку – загинув наш земляк, солдат Артем Швець (1995 року народження)". – йдеться в повідомленні.

Захисник України служив водієм-електриком відділення безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних авіаційних комплексів однієї з військових частин. На жаль, воїн загинув 20 листопада 2026 року під час виконання обов'язків військової служби в районі населеного пункту Маяки Краматорського району Донецької області.

Артем Швець. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/bmrada/27736

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Щирі співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На Покровському напрямку у жовтні 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий з селища Ворзель Київської області Андрій Єгоров. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

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