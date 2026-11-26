На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Богдан Миколінський. Життя мужнього захисника України обірвалось 8 жовтня 2026 року.

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Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала сумну звістку – загинув наш земляк, солдат Богдан Миколінський (1993 року народження)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України був стрільцем-санітаром штурмової спеціалізованої роти однієї з військових частин. На жаль, мужній воїн загинув 8 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лиман Краматорського району Донецької області.

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Щирі співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На Покровському напрямку у жовтні 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий з селища Ворзель Київської області Андрій Єгоров. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Велика Офірна Київської області Сергій Кошарний. Серце хороброго українця зупинилось 29 грудня 2025 року.