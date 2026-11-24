Внаслідок атаки ворожого дрона у Димері Київської області загинули 33-річна Катерина Бовтуненко та її 11-річна донька Кіра. Рідні та близькі до останнього рідні сподівалися, що їх знайдуть живими.

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Про це в соцмережі Instagram написала їх родичка Аліна Ситенок. Вічна пам'ять жертвам російського терору.

Що відомо

"У Димері ворожий дрон забрав життя нашої сестри та її маленької донечки, якій назавжди залишиться 11. Ми так надіялися, так сподівалися, що ви живі. Нас із Катрусею поєднували наші дитячі роки", – йдеться в повідомленні.

"Хоча з часом життя розвело, ті теплі спогади з дитинства назавжди залишилися в серці. Вона назавжди залишиться для мене моєю двоюрідною сестрою. Неможливо прийняти і неможливо пробачити. Болить так, що перехоплює подих. Дві світлі душі, у яких попереду мало бути ціле життя: мрії, плани, обійми, весни", – додала сестра.

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Зі свого боку в Димерському ліцеї №1, де в 6 класі навчалась 11-річна Кіра Бовтуненко, наголосили, що "ця страшна трагедія назавжди залишить глибокий біль у наших серцях".

"Бовтуненко Кіра, учениця 6-Б класу, стала янголом на небесах, де більше немає війни, вибухів, страху та страждань… У цей невимовно важкий час висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким дівчинки. Жодні слова не здатні втамувати біль утрати та загоїти рану в серцях тих, хто любив і знав її. Розділяємо ваше горе. Нехай Господь дасть сили пережити це непоправне горе, а світла пам’ять про Кіру назавжди залишиться в наших серцях", – додали в ліцеї.

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Що передувало

У Димері Вишгородського району вранці 22 листопада російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх. 23 листопада на Київщині оголошено День жалоби за жертвами атаки

Як повідомляв OBOZ.UA, унаслідок терористичної атаки військ РФ на Димер Київської області загинув 18-річний Роман. Хлопець щойно відсвяткував день народження і змінив паспорт через досягнення повноліття.