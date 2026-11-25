На Луганщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Синяк Київської області Олександр Матяш. Серце хороброго українця зупинилось 28 серпня 2025 року.

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Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Болюча втрата

"Бойова втрата. На щиті додому повернувся 43-річний Олександр Матяш із села Синяк Бучанської громади", – йдеться в повідомленні.

Мужній захисник України загинув 28 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання в Серебрянському лісництві на Луганщині. Лише зараз вдалося ідентифікувати його тіло.

"Мама згадує Олександра як доброго, щирого та життєрадісного сина, який завжди любив жартувати. Щирі співчуття матері, братові та всім близьким Захисника з приводу непоправної втрати", – додав Федорук.

Герої війни в Україні

На Покровському напрямку у жовтні 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий з селища Ворзель Київської області Андрій Єгоров. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Артем Швець. Життя мужнього захисника України обірвалось 20 листопада 2026 року.