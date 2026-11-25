На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Броварів Київської області 22-річний Данило Бурдюк. Серце хороброго українця зупинилось 19 листопада 2026 року.

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Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив броварський міський голова Ігор Сапожко.

Болюча втрата

"Навіки 22. Солдат Данило Бурдюк, радіотелефоніст відділення взводу спеціального призначення Національної Гвардії України. Загинув 19 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Новотроїцьке Покровського району Донецької області. Щирі співчуття рідним та близьким Данила Олексійовича", – йдеться в повідомленні.

Церемонія прощання із захисником України відбудеться в четвер, 26 листопада, о 10:30 на Майдані Свободи у Броварах. Відспівування об 11:00 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Героїв України, 22А). Прощання біля будинку об 11:45 за адресою: вул. Сергія Москаленка, 12.

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Поховають мужнього воїна на Алеї Слави (вул. Олега Онікієнка, 136).

Герої війни в Україні

На Покровському напрямку у жовтні 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий з селища Ворзель Київської області Андрій Єгоров. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Артем Швець. Життя мужнього захисника України обірвалось 20 листопада 2026 року.

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