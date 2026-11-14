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На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Олексія Дрозденка. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,8 т.
На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Олексія Дрозденка. Фото
Олексій Дрозденко. Вічна пам'ять і слава Герою

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Білоцерківського районі Київської області Олексій Дрозденко. Життя мужнього захисника України обірвалось 11 травня 2024 року.

Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала сумну звістку – загинув наш земляк, солдат Олексій Дрозденко (1979 року народження)", – йдеться в повідомленні.

На жаль, життя мужнього воїна обірвалось 11 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі бойових дій біля населеного пункту Білогорівка Сіверськодонецького району Луганської області.

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На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Олексія Дрозденка. Фото

Олексій Дрозденко. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/bmrada/27399

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Щирі співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На Покровському напрямку у жовтні 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий з селища Ворзель Київської області Андрій Єгоров. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Велика Офірна Київської області Сергій Кошарний. Серце хороброго українця зупинилось 29 грудня 2025 року.

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