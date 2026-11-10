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На Київщині планують посилити режим світломаскування: кого він стосуватиметься

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
2,0 т.
На Київщині планують посилити режим світломаскування: кого він стосуватиметься
Як може допомогти світломаскування. Ілюстративне фото. Джерело: magnific

У Київській області планують посилити режим світломаскування – це питання доручили опрацювати на рівні районів та громад з бізнесом, комунальним та житловим секторами. Такі заходи мають допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей.

Про це ввечері 10 листопада повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко після чергового засідання Ради оборони регіону. Він пояснив, що це рішення є необхідністю, на нього є запит від українських військових.

Побічною метою посилення світломаскування є той факт, що це створює основу для більш відповідального ставлення до використання електроенергії.

"Всі розуміють, які виклики постали перед енергосистемою в цей час", – зазначив Ткаченко, звітуючи про заходи, які нині погоджує штаб Ради оборони Київщини.

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На Київщині планують посилити режим світломаскування: кого він стосуватиметься

Засідання Ради оборони Київської області. Джерело: Telegram/Тимур Ткаченко

На Київщині планують посилити режим світломаскування: кого він стосуватиметься

Скриншот допису Тимура Ткаченка у Telegram

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше про режим світломаскування вже заговорили на Житомирщині. Так, міський голова Овруча Іван Коруд заявив, що внаслідок ударів російських БпЛА електропідстанція "Овруч" була повністю знищена. Він зазначив, що навіть якщо електропостачання буде відновлено, це не означатиме, що загроза минула; чиновник закликав дотримуватися вимог світломаскування у вечірній та нічний час.

Він наголосив, що необхідно вимкнути зовнішнє освітлення будівель, рекламні конструкції, світлові вивіски, підсвічування фасадів, вітрин та інших об’єктів, які створюють зайве освітлення.

При цьому світломаскування має бути забезпечене не лише підприємствами, установами та організаціями, а й у кожному приватному домоволодінні. Треба вимкнути освітлення дворів, прибудинкових територій, фасадів та будь-яке інше світло, яке може бути видимим ззовні.

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