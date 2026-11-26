На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Боярки Київської області Микита Бояршинов. Життя мужнього воїна обірвалось 16 листопада 2026 року.

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Про це повідомили в пресслужбі Боярської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

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"Знову болюча втрата у Боярській громаді. 16 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області загинув заступник командира мінометної батареї по роботі з особовим складом 3-го батальйону оперативного призначення 1-ї Президентської бригади оперативного призначення ім. гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" старший лейтенант Микита Бояршинов", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 4 травня 1982 року. До 2014 року проживав у Криму, а потім переїхав жити до Боярки, де працював завідувачем магазину АТБ. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ Микита став на захист України.

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За мужність, відвагу та героїзм відзначений нагородами, зокрема відзнакою президента України "За оборону України".

"У скорботі залишилися дружина, рідні та друзі. Пам’ять про Микиту Бояршинова вічно житиме у серцях та спогадах бойових побратимів, родичів та земляків", – додали в пресслужбі.

Поховали Героя на Алеї Слави міста Боярка.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Броварів Київської області 22-річний Данило Бурдюк. Серце хороброго українця зупинилось 19 листопада 2026 року.

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