Під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Требухів Київської області Максим Бабич. Життя мужнього захисника України обірвалось 22 липня 2026 року.

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Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив броварський міський голова Ігор Сапожко.

Сумна звістка

"Знову в жалобі наша громада. Солдат Максим Бабич, оператор-розвідник розвідувального відділення. Загинув 22 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове Покровської селищної громади, Синельниківського району Дніпропетровської області. Щирі співчуття рідним та близьким Максима Олександровича", – йдеться в повідомленні.

Церемонія прощання з Героєм відбудеться в суботу, 21 листопада, об 11:00 біля дому в селі Требухів, на вул. Повстанська, 4-а. Прощання на площі (біля пам’ятника) у центрі села Требухів розпочнеться об 11:40. Відспівування в місцевій церкві о 12:10.

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Поховають воїна на Алеї Слави місцевого центрального кладовища.

Герої війни в Україні

На Покровському напрямку у жовтні 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий з селища Ворзель Київської області Андрій Єгоров. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Велика Офірна Київської області Сергій Кошарний. Серце хороброго українця зупинилось 29 грудня 2025 року.

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