У лікарні померла 79-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки РФ по житловому будинку в Димері Київської області. ЇЇ врятували з-під завалів, проте, попри зусилля медиків, серце мешканки столичного регіону зупинилось.

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Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Вічна пам'ять жертві російського терору.

Що відомо

"Ще одна людина стала жертвою російської атаки на Київщину. У лікарні померла 79-річна жінка яку врятували з-під завалів зруйнованого ворожим дроном будинку в Димері… Це непоправна втрата. За кожною такою звісткою – людське життя, доля, родина, близькі, для яких ця втрата назавжди залишиться болем", – йдеться в повідомленні.

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Очільник Київської ОВА додав, що лікарі до останнього боролися за її життя, але, на жаль, врятувати її не вдалося.

Що передувало

У Димері Вишгородського району вранці 22 листопада російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх. 23 листопада на Київщині оголошено День жалоби за жертвами атаки.

Внаслідок обстрілу загинули 11 людей (зокрема дитина), семеро – поранені. Двох потерпілих вдалося дістати живими з-під руїн будинку.

Як повідомляв OBOZ.UA, унаслідок терористичної атаки військ РФ на Димер Київської області загинув 18-річний Роман. Хлопець щойно відсвяткував день народження і змінив паспорт через досягнення повноліття.