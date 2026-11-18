"Всесвітня війна Z" отримає продовження: що відомо зараз

Бред Пітт 13 років тому з’явився у хітовому постапокаліптичному бойовику "Всесвітня війна Z", де від нього залежало майбутнє людства у боротьбі проти надзвичайно спритних та швидких зомбі. Фільм зібрав у прокаті 540 мільйонів доларів і здавалось, що продовження – лише справа часу, але все виявилось не так просто.

Анонсований раніше сиквел, режисером якого мав стати Девід Фінчер, неабияк зацікавив фанатів. Проте ще до пандемії проєкт розпався через проблеми з бюджетом. Після цього про нього довго нічого не було чути, аж до початку цього року. Тепер Пітт повідомив новину, яка знову може розпалити інтерес до фільму. В коментарі виданню з Collider на прем’єрі стрічки "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута" актор підтвердив, що "Всесвітня війна Z 2" досі в роботі.

На пряме запитання про статус сиквелу він відповів: "О, він буде. Ми працюємо над ним. Просто зараз обговорюємо логіку зомбі. Якщо нам вдасться довести сценарій до ладу, то проблема в тому, що ця тема вже добре досліджена. Як зробити так, щоб історія залишалася свіжою? Як повести її туди, де вона ще не бувала? У нас є кілька хороших ідей, які мене дуже захоплюють. Тепер потрібно просто розвинути їх".

На початку цього року студія Paramount повернулася до планів створити "Всесвітню війну Z 2". Режисером має стати Едвард Бергер ("Конклав"), а сценарій напише Денніс Келлі ("Утопія"). Оригінальний фільм режисера Марка Форстера ("Квант милосердя") розповідає про Джеррі Лейна, колишнього співробітника ООН, якого зіграв Пітт. Герой подорожує світом у пошуках способу зупинити пандемію зомбі. У стрічці також знялися Мірей Інос в ролі Карін Лейн, Даніелла Кертеш в ролі Сеген та Джеймс Бедж Дейл в ролі капітана Спіка.

Пітт також розповів, що останнім часом його більше приваблюють невеликі, камерні драматичні фільми. За словами актора, саме цей жанр знову зацікавив його, і він почав уважніше придивлятися до робіт інших акторів. "Останнім часом я зосередився на невеликих камерних драмах. Саме вони мене зараз захоплюють. Я багато дивився на інших акторів, вивчав їхню роботу, і це знову трохи повернуло мене у цей світ. Тож саме таким я захоплений протягом останнього року і, думаю, буду й наступного", – сказав Пітт. Ймовірно, натякнувши, що до того глядачі не побачать продовження фільму про зомбі.

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