Уже не "Аватар": який фільм – найкасовіший в історії

"Месники: Завершення" знову випередили "Аватар" і повернули собі статус найкасовішого фільму в історії світового кінематографа. Протягом років ці два блокбастери неодноразово передавали один одному цю корону, а продюсери повертали їх у прокат для повторного показу і додаткових зборів.

Як пише видання Variety, зараз на це пішла студія Disney і завдяки цілій серії нових сеансів у кінотеатрах сумарні касові збори супергеройського епосу 2019 року зросли до $2,925 мільярда у світовому прокаті. Це дозволило йому дещо обігнати "Аватар" 2009 року, який за підсумками п'яти повторних релізів зараз має у своїй скарбниці $2,923 мільярда.

"Аватар" залишався беззаперечним лідером ціле десятиліття, поки у 2019 році "Месники: Завершення" вперше не перехопили цей рекорд під час свого дебютного кінопрокату. У 2021 році "Завершення" знову опинилися на другій сходинці, коли "Аватар" повторно вийшов у кінотеатрах перед прем'єрою сиквелу "Аватар: Шлях води". Через п'ять років команда супергероїв знову взяла верх над народом На'ві.

Втім, попри чергове зміщення "Аватара" на другу сходинку рекордного списку, Disney все одно залишається найуспішнішою кіностудією в світі. Річ у тім, що фантастичний фільм Джеймса Кемерона був випущений студією 20th Century Fox, яка перейшла у власність Disney після злиття компаній у 2019 році. Разом із кіноактивами Fox компанія Disney наразі контролює сім із десяти найкасовіших стрічок усіх часів, серед яких "Аватар: Шлях води" ($2,33 млрд), "Титанік" ($2,26 млрд) та "Месники: Війна нескінченності" ($2,05 млрд).

Disney та Marvel вирішили знову випустити "Месники: Завершення" на великі екрани, щоб підігріти інтерес до майбутньої прем'єри фільму "Месники: сходження Доктора Дума", запланованої на грудень. "Завершення" свого часу стали грандіозним кульмінаційним фіналом серії з 21 фільму (більшість із яких самі по собі були потужними блокбастерами), що розгорталася протягом десятиліття. Стрічка зібрала разом практично всіх зірок комікс-всесвіту: від Роберта Дауні-молодшого (Залізна людина), Кріса Еванса (Капітан Америка) та Скарлетт Йоганссон (Чорна вдова) до Тома Голланда (Людина-павук), Чедвіка Боузмана (Чорна пантера) та Ентоні Макі (Сокіл).

Після нерівного та неоднозначного періоду в постпандемійні роки Marvel уперше з часів "Завершення" знову об'єднає практично всіх супергероїв галактики у стрічці "Сходження Доктора Дума". Повторний реліз "Завершення", який їй передує, вже приніс понад $126 мільйонів у світовому прокаті, а висока відвідуваність викликала справжнє пожвавлення серед власників кінотеатрів перед грудневою прем’єрою, яка має всі шанси стати однією із головних кіноподій року.

Режисерами 39-ї стрічки кіновсесвіту Marvel виступили брати Ентоні та Джо Руссо. Кінематографічна франшиза Marvel вже давно має статус найприбутковішої в історії кіно: після того, як літній суперхіт "Людина-павук: Новий день" подолав позначку в $2,5 мільярда, загальні збори всієї цієї масштабної франшизи сягнули вражаючих $35,07 мільярда.

Раніше OBOZ.UA публікував трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва", в якому головну роль грає Джонні Депп.