Джонні Депп повертається в Голлівуд: вийшов трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва"

Найближчими місяцями Джонні Депп після тривалої перерви в кар’єрі представить одразу кілька своїх нових фільмів. Так до зимових свят в кінотеатрах вийде трилер "Скрудж і духи Різдва", в якому актор зіграє зарозумілого персонажа, світ якого от-от змінять істоти з потойбіччя.

І компанія Paramount представила новий трейлер стрічки. Світова прем’єра призначена на 13 листопада. В Україні фільм вийде на день раніше – 12 листопада.

Режисер Тай Вест запропонував свій, горор-погляд на "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса, яку екранізували вже безліч разів. Сценарій для стрічки написав Натаніель Галперн.

Для Деппа це буде перша масштабна голлівудська робота після гучного судового процесу з Ембер Герд. І актор попрацював над роллю як слід – у кадрі його просто не впізнати. Спочатку його Скрудж безжально відмовляє у допомозі бідним, а вже за мить, охоплений жахом, потрапляє у моторошний світ трьох духів, які влаштовують йому справжнє випробування.

Акторський склад "Ебенезера" вражає: Андреа Райзборо зіграла Духа Минулого Різдва, Трамелл Тіллман – Духа Теперішнього Різдва, Іан Маккеллен виконав роль компаньйона Джейкоба Марлі, а Руперт Ґрінт – Боба Кретчіта. Також у фільмі знялися Дейзі Рідлі, Сем Клафлін, Чарлі Мерфі, Артур Конті та Еллі Бамбер.

Цей масштабний проєкт Paramount став першою роботою Деппа у великобюджетному голлівудському кіно з 2018 року, коли вийшли "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" від Warner Bros. Останнім часом актор більше зосереджувався на міжнародній кар'єрі та, зокрема, зіграв у французькій історичній драмі "Жанна Дюбаррі".

Раніше OBOZ.UA публікував трейлер фільму Day Drinker, в якому теж грає Депп. Ця стрічка вийде у світ 26 березня.