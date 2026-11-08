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Український фільм переміг на крупному польському кінофестивалі. Відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read3 хв
195
Український фільм переміг на крупному польському кінофестивалі. Відео
Фільм Кіллхаус переміг на фестивалі Ukraina Festiwal Filmowy. Джерело: Скриншот

Український фільм "Кіллхаус" режисера Любомира Левицького отримав нагороду глядацьких симпатій на 11-му фестивалі українського кіно Ukraina! Festiwal Filmowy у Польщі. Переможця оголосили 8 листопада у Варшаві.

Про перемогу стрічки повідомили організатори фестивалю на офіційній сторінці у Facebook. Глядачі віддали найбільше голосів саме за фільм "Кіллхаус", відзначивши історію, засновану на реальних подіях.

Український фільм переміг на крупному польському кінофестивалі. Відео

Переможця оголосили 8 листопада у Варшаві. Джерело: Facebook

Історія порятунку

У центрі сюжету "Кіллхауса" – історія батьків, які намагаються врятувати свою 12-річну доньку. Дівчинку викрали росіяни на окупованій території, а єдиним шансом повернути її додому стає ризикована рятувальна операція із застосуванням безпілотників.

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Особливістю стрічки стало те, що в ній зіграли не лише професійні актори, а й справжні військовослужбовці Збройних сил України.

Організатори фестивалю подякували всім, хто взяв участь у голосуванні, та привітали творців фільму з перемогою.

Український фільм переміг на крупному польському кінофестивалі. Відео

У центрі сюжету історія батьків, які рятують свою доньку. Джерело: facebook.com/ukrainaff

Повторний показ

Після оголошення результатів організатори також повідомили, що глядачі матимуть ще одну можливість побачити стрічку на великому екрані.

Повторний показ "Кіллхауса" запланували на 9 листопада о 16:30 у кінотеатрі Kino Atlantic у Варшаві.

11-й фестиваль українського кіно Ukraina! Festiwal Filmowy проходить у Польщі з 2 до 9 листопада.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у Польщі з 2 до 9 листопада відбудеться 11-й фестиваль українського кіно Ukraina! Festiwal Filmowy. Програма охоплює 50 стрічок, серед яких фільми, відзначені на міжнародних фестивалях, дебютні роботи, документальне, анімаційне та короткометражне кіно. Покази запланували у 12 містах країни.

Директорка фестивалю Беата Бєронська-Лях розповіла, що цьогоріч українське кіно покажуть також на двох нових майданчиках – у Бєльсько-Бялій та Зеленій Гурі. За її словами, попри повномасштабну війну українське кіновиробництво продовжує розвиватися, зокрема завдяки міжнародній співпраці та залученню іноземного фінансування.

Що відомо

Ще в квітні 2026 у Києві відбувся допрем’єрний показ тактичного екшн трилера "КІЛЛХАУС", режисера Любомира Левицького. Це перша у світі стрічка, що в деталях відтворює унікальну рятувальну операцію з використанням безпілотних технологій.

Тоді, допрем’єрний показ зібрав військово-політичне керівництво, професійну спільноту, військових та лідерів думок. Серед гостей були: Василь Малюк, Віталій Кличко, Максим Жорін, Андрій Юсов, Андрій Осіпов, Артур Міхно, Олег Гороховський, Юрій Горбунов, Святослав Вакарчук, Ахтем Сеітаблаєв, Сергій Стрельников, Денис Капустін, Костянтин та Влада Ліберови, Гарік Корогодський, Жан Беленюк, Оксана та Вадим Гутцайт, Parfeniuk, Богдан Буше, Янков (Янкі) Ігор, Ксенія Мішина, Андрій Федінчик, TAYANNA та інші.

Нагадаємо, український кінорежисер і сценарист Любомир Левицький заявив, що митцям уже досить розповідати про Україну виключно як про жертву. Він хотів би більшої репрезентації героїзму українців, і це, на думку режисера, буде більше відгукуватися міжнародній аудиторії.

Також повідомлялось, що актор Сергій Стрельніков офіційно оголосив, що поповнив лави Сил оборони України. Знаменитість склав військову присягу та долучився до батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем.

Про початок служби зірка фільму "Кіллхаус" повідомив у своєму Instagram. Він оприлюднив ролик, де постав перед камерою у військовій формі та детальніше розповів про свої обов'язки в "бригаді нового покоління".

Також OBOZ.UA повідомляв, що актор та режисер Денис Капустін став військовослужбовцем ЗСУ. Він мобілізувався після завершення зйомок екшн-фільмі "Кіллхаус", де постав у ролі командира ударних БпЛА. Як зізнався знаменитість, вирішальну роль у його рішенні зіграли болісна особиста подія – після одного з перших бойових виходів зник безвісти його друг, зірка фільмів "Буча", "Запах поля" та "У пошуках Сковороди" Нікон Федотов.

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