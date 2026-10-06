"Джозефіна": вийшов трейлер фільму, що наробив галасу у кіноіндустрії

Ченнінга Татума часто вважають актором у першу чергу масового комерційного кіно, однак взимку цього року фільм із ним в одній з головних ролей спричинив великий ажіотаж на фестивалях. І от тепер драматичний трилер "Джозефіна" виходить в український прокат.

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Компанія Adastra Cinema, яка займається дистрибуцією стрічки, опублікувала її дубльований трейлер. В кінотеатрах України "Джозефіну" можна буде побачити з 26 листопада. Разом із Татутом на екрані з’являться Джемма Чан та Мейсон Рівз, якій на момент зйомок було 8 років, як і її героїні.

Офіційний синопсис стрічки такий: після того як 8-річна Джозефіна (Рівз) випадково стає свідкою злочину в парку "Голден-Гейт", вона починає поводитися агресивно, намагаючись себе захистити. Ця емоційна травма призводить до конфліктів між її батьками (Татум і Чан), які прагнуть справедливості та шукають спосіб знову повернути відчуття безпеки.

"Джозефіна" стала вже другою повнометражною роботою для письменниці й режисерки Бет де Араужо. Минулої зими стрічка здобула дві ключові нагороди на фестивалі незалежного кіно "Санденс" – здобув Головний приз журі та Приз глядацьких симпатій. Пізніше вона претендувала на "Золотого ведмедя" Берлінале.

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Трейлер містить небагато діалогів, проте сповнений напруги, ми бачимо батьків, які відчайдушно намагаються впоратися з тим, як їхня маленька донечка переживає раптове емоційне потрясіння. Утім, далеко не всі на боці дівчинки. Так, один із дорослих запитує третьокласницю: "Якщо те, що ти нібито бачила, було таким жахливим, чому ти просто спостерігала з-за дерева?"

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