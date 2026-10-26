Угорщина, Чехія та Словаччина не хочуть брати участь у фінансовому забезпеченні нового кредиту Україні: Німеччина обурилась

Угорщина, Чехія та Словаччина вимагають звільнити їх від участі у фінансовому забезпеченні нового кредиту Євросоюзу для України. Німеччина різко розкритикувала таку позицію, оскільки ці три країни наполягають на отриманні значних коштів із загального бюджету Євросоюзу.

Про це пише Welt із посиланням на Politico. За даними видання, вимога трьох країн стала додатковим джерелом напруження під час переговорів щодо бюджету ЄС та нової фінансової допомоги Україні.

Новий кредит для України

Йдеться про додаткову фінансову потребу України наступного року. Загалом Київ має отримати ще близько 70 млрд євро, з яких приблизно 25 млрд євро можуть надати такі партнери, як Канада та Японія.

Європейські країни, своєю чергою, планують забезпечити кредит для України обсягом до 45 млрд євро. Саме від участі у фінансових гарантіях цього кредиту Угорщина, Чехія та Словаччина хочуть отримати виняток.

За даними Welt, аналогічну позицію ці три країни займали під час погодження вже схваленої позики ЄС на 90 млрд євро. Серед можливих варіантів фінансування також розглядають погашення допомоги коштом заморожених російських активів, однак остаточного рішення щодо цього механізму поки що немає.

Німеччина розкритикувала вимогу трьох країн

У німецьких дипломатичних колах така вимога викликала різку реакцію. Один із дипломатів Німеччини заявив Politico, що вимога звільнити три країни від участі у фінансовому забезпеченні допомоги Україні суперечить їхнім одночасним вимогам щодо збільшення коштів із загального бюджету ЄС.

"Ця абсурдність вкотре показує, наскільки відірваними від реальності є деякі уявлення про бюджет ЄС", – заявив дипломат.

Він також поставив під сумнів готовність німецьких платників податків збільшувати фінансування державам, які відмовляються брати участь у забезпеченні допомоги Україні.

За його словами, країни не можуть одночасно вимагати більшого фінансування з європейського бюджету й уникати участі у протидії спільній безпековій загрозі.

"Коли йдеться про безбілетників, ніякої згуртованості немає", – сказав німецький дипломат.

Йдеться про фонди згуртованості, з яких ЄС фінансує розвиток інфраструктури, регіональні проєкти та економічне вирівнювання відмінностей між державами-членами.

Болгарія також відмовилася брати участь у кредитуванні України

Окремо від позиції Угорщини, Чехії та Словаччини про відмову від участі в новій фінансовій допомозі Україні минулого тижня заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев.

"Болгарія жодним чином не може брати участь у цих 70 мільярдах", – сказав він журналістам у Твардиці.

Він пояснив свою позицію економічними наслідками тривалої війни для європейських держав, яка, за його словами, виснажує європейські економіки, спричиняє соціальну напруженість та політичну нестабільність.

Водночас позиція Болгарії відрізняється від позиції трьох інших країн – на відміну від них Софія брала участь у погодженні торік кредиту ЄС на 90 млрд євро для України на 2026–2027 роки.

Суперечка впливає і на переговори щодо бюджету ЄС

Вимоги окремих держав щодо винятків із фінансового забезпечення України накладаються на ширші переговори про наступний бюджет Євросоюзу. Тому питання допомоги Києву стає одним із чинників, які ускладнюють досягнення компромісу між державами-членами щодо розподілу коштів ЄС.

Як повідомляв OBOZ.UA, Угорщина заблокувала відкриття останніх двох переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Йдеться про 4-й та 5-й кластери – "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність" та "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".