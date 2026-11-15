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Міжнародне енергетичне агентство радить Україні встановити прайс-кепи з урахуванням імпорту в години дефіциту

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
228
Міжнародне енергетичне агентство радить Україні встановити прайс-кепи з урахуванням імпорту в години дефіциту
МЕА вважає дефіцит потужності цієї зими ймовірним. Джерело: Unsplash/Jason Hudson

Цінові обмеження на українському ринку електроенергії мають дозволяти залучати імпорт із Європи в години дефіциту. Таку рекомендацію Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) дало у звіті Ukraine’s Energy Security 2026.

МЕА вважає дефіцит потужності цієї зими ймовірним. Його масштаб залежатиме від інтенсивності російських атак і погодних умов. Імпорт із Європи може частково покрити дефіцит, однак в окремі періоди ринкові правила, зокрема прайс-кепи, вже стримували обсяги імпорту.

Навіть за сприятливих цінових умов імпорт не зможе повністю покрити можливий дефіцит. Максимальна пропускна спроможність для імпорту електроенергії до України та Молдови разом становить 2450 МВт.

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За оцінкою МЕА, найбільший ефект цієї зими можуть дати швидке підключення вже поставленого в Україну генеруючого обладнання, використання систем накопичення та зниження споживання у вечірні години пік.

Раніше співвласник групи компаній NOVA Володимир Поперешнюк заявив, що Україна має перейти до повноцінної ринкової моделі та зняти цінові обмеження на ринку електроенергії. На його думку, це збільшить кількість приватних виробників і прискорить децентралізацію генерації.

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ЕнергетикаелектроенергіяУкраїна
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