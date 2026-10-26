Вінки, вишиванки та майстер-класи: у Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці

У Дніпрі відбулися п’яті Дніпровські вечорниці, під час яких гості знайомилися з українськими традиціями, брали участь у майстер-класах, водили хороводи, співали та дізнавалися більше про народні звичаї.

Цього року захід уперше організували на новій локації – у Центрі сучасної культури. Для відвідувачів підготували різноманітні інтерактиви: плетіння вінків, виготовлення бісерних браслетів і букетів із колосків. Також на гостей чекали традиційні частування та символічне швидке весілля з бубликами. Охочі могли долучитися до танців і співів разом зі спільнотою "ДніпроЯв", яка популяризує та відроджує українські традиції й свята.

У Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці. Джерело: Дніпровська міська рада

Заступниця керівника молодіжної мережі "Хвиля" Еліна Косолапова зазначила, що для організаторів особливо важливою стала участь не лише дніпровської молоді, а й гостей з різних куточків України. За її словами, вечорниці відбулися в межах дводенної програми святкування статусу Дніпра як Молодіжної столиці України, а така кількість учасників з інших регіонів стала новим масштабом для заходу.

У Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці. Джерело: Дніпровська міська рада

Окремою частиною програми став лекторій "Культура через мову". Під час зустрічі учасники обговорювали українські традиції, зокрема весільні звичаї, обряди та особливості вибору пари в минулому.

Гостя вечорниць Лідія розповіла, що вирішила відвідати захід, аби придбати нову вишиванку, більше дізнатися про українські традиції та зануритися в національну культуру. Вона також відзначила, що тут можна не лише послухати лекції й отримати нові знання, а й цікаво провести час.

У Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці. Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці. Джерело: Дніпровська міська рада

Виконувач обов’язків директора департаменту молодіжної політики, української національної та громадянської ідентичності Дніпровської міської ради Сергій Луденський наголосив, що Дніпровські вечорниці дають змогу не просто познайомитися з українськими традиціями, а й відчути їх та стати частиною культурної спадщини. Він підкреслив важливість того, щоб молодь знала своє коріння, цікавилася історією та звичаями українського народу й передавала їх наступним поколінням. Саме завдяки таким заходам вдається зберігати національну ідентичність, об’єднувати громаду та показувати, що українські традиції залишаються живими й актуальними.

У Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці. Джерело: Дніпровська міська рада

Дніпровські вечорниці стали частиною програми заходів, присвячених статусу міста як Молодіжної столиці України. Їх організовує громадська організація "Молодіжний центр Дніпра" за підтримки Міністерства молоді та спорту України й Українського молодіжного фонду.