Від шкільного уроку до професії: у Дніпрі відкрили дев’ятий сучасний кабінет праці

У Дніпровській гімназії № 135 після оновлення відкрили сучасний кабінет трудового навчання. Ремонт приміщення профінансували з міського бюджету, а сучасне обладнання надали за підтримки промислових підприємств Дніпра. У кабінеті відремонтували стіни та підлогу, замінили вікна й двері та встановили нове оснащення.

Це вже дев’ятий подібний навчальний простір у школах міста, створений у межах проєкту "Екосистема технічної освіти", ініціатором якого є народний депутат Дмитро Кисилевський.

Під час оновлення старі верстати, виготовлені ще у 1970–1980-х роках, замінили сучасними фрезерними, свердлильними та токарними моделями. Тепер школярі можуть працювати з деревом і металом, виконуючи значну частину операцій автоматично. Також кабінет обладнали різними видами ручного та електричного інструменту.

Начальниця управління загальної середньої освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олена Яковенко зазначила, що сама навчальна програма не змінилася, оскільки її затверджує Міністерство освіти і науки України. Водночас умови для практичних занять стали значно кращими. Замість застарілого обладнання, яке вже не можна було повноцінно використовувати, учні отримали сучасні верстати.

За її словами, тепер діти виконують практичні завдання безпосередньо на верстатах і можуть одразу бачити результат своєї роботи. Це робить заняття цікавішими та мотивує школярів із задоволенням приходити на уроки праці.

Нове обладнання вже використовують під час занять. Зокрема, дев’ятикласник Іван Сотников працює над виробом із фанери. Спочатку він переносить шаблон малюнка на матеріал, після чого заготовку виріжуть, відшліфують і нанесуть на неї контур.

Сам Іван розповів, що найбільше йому подобається велика кількість різних верстатів і можливість власноруч створювати вироби. Він уже встиг попрацювати на електричному лобзику та замислюється над тим, щоб у майбутньому пов’язати своє життя з технічною сферою. Інтерес до такого виду роботи у нього з’явився ще в дитинстві, коли він користувався ручним лобзиком.

Оновлення кабінету є частиною масштабної програми розвитку технічної освіти в Дніпрі. Вона стартувала у 2019 році з ініціативи народного депутата Дмитра Кисилевського.

За сім років у місті сформували два основні освітні маршрути. Перший передбачає початок із уроків технологій у школі та подальше навчання у закладах професійно-технічної освіти. Зокрема, у ПТУ № 2 учні можуть працювати на сучасному обладнанні та здобувати кваліфіковану робітничу професію.

Другий маршрут орієнтований на дітей, які цікавляться фізикою та інформатикою. Він передбачає навчання у шкільних лабораторіях мехатроніки, участь в олімпіадах із робототехніки, а згодом – вступ до "Дніпровської політехніки" та здобуття професії інженера-мехатроніка.

За дорученням мера Бориса Філатова Дніпро продовжує підтримувати спільні з бізнесом освітні проєкти, спрямовані на створення сучасних умов для навчання школярів.

Оновлена матеріальна база особливо важлива для уроків трудового навчання, адже вони передбачають значний обсяг практичної роботи. Участь роботодавців у таких проєктах допомагає зробити освіту більш якісною та водночас показати школярам перспективи, які відкривають технічні й робітничі професії.

Директорка Дніпровської гімназії № 135 Ольга Подольна зазначила, що під час реалізації проєкту особливу увагу приділяють профорієнтації. Йдеться про те, щоб діти ще у школі могли зрозуміти, яка сфера їм ближча, а після завершення навчання обрати подальший шлях – професійну освіту або ліцей із подальшим вступом до закладу вищої освіти.

Саме для цього в школах створюють сучасні кабінети трудового навчання. Відкритий у гімназії № 135 простір став уже дев’ятим таким кабінетом у місті. Крім того, у дніпровських ліцеях уже працюють вісім лабораторій мехатроніки.

Народний депутат Дмитро Кисилевський наголосив, що оновлений кабінет варто сприймати не просто як відремонтоване приміщення, а як перший етап професійної орієнтації школярів. За задумом проєкту, дитина має пройти шлях від першого інтересу до інструментів на уроках технологій через сучасний заклад професійної освіти до затребуваної професії – оператора верстатів, електрика або іншого кваліфікованого робітника.

На його думку, перший досвід роботи на токарному верстаті може допомогти школярам зрозуміти, що кваліфікована робітнича професія може бути цікавою та забезпечувати стабільну й добре оплачувану роботу в майбутньому.

У Дніпрі планують і надалі розвивати такі освітні простори, тому сучасні кабінети трудового навчання поступово з’являтимуться і в інших закладах освіти міста.

Від шкільного уроку до профе... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Від шкільного уроку до профе... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Від шкільного уроку до профе... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Від шкільного уроку до профе... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути