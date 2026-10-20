У Дніпрі учні відкрили власну кав’ярню, щоб отримати практичний досвід підприємництва

У Дніпрі 20 жовтня офіційно відкрили перше шкільне соціальне підприємство – молодіжну кав’ярню, створену учнями Наукового ліцею міжнародних відносин. Заклад працюватиме на базі навчального закладу за менторської підтримки Молодіжного центру Дніпра. Ініціативу втілили в межах міжнародного проєкту "Соціальні учнівські компанії на підтримку молоді в Україні під час та після війни".

У Дніпрі 20 жовтня офіційно... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Керівник проєкту "Соціальне шкільне підприємництво" Сергій Дюдя розповів, що підготовка до відкриття тривала понад рік. За його словами, ліцей став першим навчальним закладом у Дніпрі, який впроваджує соціальне шкільне підприємництво не лише в теорії, а й на практиці. Завдяки співпраці бізнесу, менторів та освітнього закладу підлітки змогли пройти професійне навчання й ознайомитися з реальними бізнес-процесами. Він також наголосив, що попри складні умови учасники довели справу до результату, а сам проєкт став прикладом того, як школа може давати учням практичні навички для життя.

Молодіжний центр Дніпра став хабом із розвитку соціального підприємництва на 2025–2028 роки. Тут підготували тренерів, які допомагають учням вивчати основи бізнесу, розробляти стратегії та втілювати власні ідеї в стартапи. Одним із таких проєктів стала нова шкільна кав’ярня.

У Дніпрі вперше школярі відк... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

У Дніпрі вперше школярі відк... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Ініціативу фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Її реалізує ChildFund Deutschland у співпраці зі School of ME Ukraine.

Менторка команди ліцею в межах проєкту StudBizUkraine Еліна Косолапова зазначила, що шлях до відкриття був тривалим і супроводжувався численними змінами. Головна мета підприємства полягає не в отриманні швидкого прибутку, а в тому, щоб учні 9–11 класів могли спробувати себе в різних професійних ролях. У межах роботи кав’ярні вони вчитимуться працювати в команді та виконувати обов’язки керівника, фінансиста, HR-менеджера чи дизайнера.

Косолапова додала, що до завершального етапу дійшли учні, які найбільше зацікавлені в цій справі. Вона сподівається на подальший розвиток підприємства та планує, що досвід ліцеїстів допоможе команді подати заявку на премію соціальних підприємств наступного року.

До реалізації проєкту також долучилися представники закладів вищої освіти та місцевого бізнесу. Вони стали менторами для молоді й допомогли з технічним облаштуванням кав’ярні.

Ректор Університету митної справи та фінансів, академік Академії політико-правових наук України Дмитро Бочаров назвав відкриття кав’ярні знаковою подією для навчального закладу. Він зауважив, що культура споживання кави передбачає не лише сам напій, а й спілкування, комунікацію та формування нових традицій серед молоді.

На думку Бочарова, участь у такому проєкті дає ліцеїстам змогу отримати перший практичний досвід підприємництва й зрозуміти, як створюється продукт і працює бізнес. Ці знання можуть стати корисними для їхнього майбутнього незалежно від того, чи пов’яжуть вони подальшу кар’єру з цією сферою. Він також висловив сподівання, що ініціативу вдасться масштабувати.

Підтримку молодіжному підприємництву надав і засновник бренду кави Perea Ігнат Туренко. Він зазначив, що бізнес може ділитися досвідом із молодим поколінням і допомагати йому уникати помилок. Завдяки проєкту вже 25 молодих людей отримали базові знання про ведення бізнесу, залучення грантів і відкриття власної справи. Туренко наголосив, що розвиток підприємництва сприяє формуванню самостійних людей, здатних ухвалювати власні рішення.

До відкриття активно готувалися й самі ліцеїсти. Шестеро учнів пройшли спеціалізований триденний курс від професійних барист, після якого готуються самостійно приймати перших відвідувачів.

Учень Наукового ліцею міжнародних відносин Михайло Вєтров розповів, що долучився до ініціативи взимку, коли обирав між участю в проєкті та виконанням звичайної навчальної роботи. Восени команда перейшла до активної підготовки й у короткі терміни розв’язала організаційні та технічні питання, зокрема опанувала роботу з кавомашиною. Він додав, що особливо корисним став професійний курс для барист, а попереду на команду чекає подальша практика.Новий простір працюватиме не лише як класична кав'ярня, а й як практичний майданчик для розвитку майбутніх лідерів. Організатори та партнери наголошують, що на цьому не зупинятимуться, адже системна підтримка молоді, створення нових можливостей для її всебічного розвитку та реалізація суспільно корисних ініціатив залишаються пріоритетом, який має велике стратегічне значення для Дніпра.