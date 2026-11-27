У Дніпрі розширюють можливості "Соціального таксі" та облаштовують безбар’єрні маршрути для містян

У Дніпрі продовжують розвивати безбар’єрне середовище , щоб люди з інвалідністю та маломобільні мешканці могли самостійно пересуватися містом, отримувати медичну допомогу й користуватися адміністративними та соціальними послугами. Одним із напрямів цієї роботи стало поповнення автопарку міської служби "Соціальне таксі". Ще один спеціалізований автомобіль місто отримало за підтримки програми "Партнерство за сильну Україну" спільно з департаментом соціальної політики міськради та центром "Дотик".

Новий автомобіль уже використовують для перевезення містян, які потребують спеціалізованого транспорту. Зокрема, ним скористався дніпрянин Сергій Майданенко. Чоловік уже 11 років пересувається на кріслі колісному після нещасного випадку на будівництві, якому присвятив 20 років життя. Попри травму, Сергій продовжує дистанційно складати кошториси, консультувати колег і самостійно доглядати за великим приватним господарством. Послуга "Соціального таксі" дає йому змогу регулярно відвідувати реабілітацію та вирішувати питання з документами.

Сергій Майданенко розповів, що раніше пересуватися містом на кріслі колісному було складно через нестачу пандусів і понижених бордюрів. Зараз, за його словами, ситуація помітно змінюється: на дорогах стає менше перешкод, а в лікарнях та установах соцзахисту облаштовують зручні заїзди й працює уважний персонал. Водночас найголовніше – мати можливість дістатися до потрібного місця. У цьому йому суттєво допомагає "Соціальне таксі", завдяки якому він може без проблем доїхати на реабілітацію або вирішити юридичні питання.

Наразі автопарк "Соціального таксі" складається з дев’яти спеціалізованих автомобілів: двох автобусів, п’яти мікроавтобусів і двох мінівенів. Останні придбали цьогоріч за кошти міського бюджету для перевезення учасників бойових дій.

Директор центру реабілітації та соціальної допомоги "Крок назустріч" Дніпровської міської ради Максим Єрьоменко пояснив, що послугою можуть користуватися діти віком від п’яти років і дорослі з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок порушень опорно-рухового апарату, а також люди з інвалідністю І групи по зору. Для цього потрібно лише один раз подати документи до відділення центру на вулиці Василя Барки, 21. Після цього можна замовляти спеціалізований транспорт. Послуга безкоштовна та надається індивідуально чотири рази на місяць тривалістю до трьох годин на одну поїздку. Для громадських організацій передбачено чотири поїздки на місяць тривалістю до восьми годин.

Медичні заклади Дніпра також поступово пристосовують до потреб маломобільних пацієнтів. Амбулаторія, яку відвідав Сергій, облаштована відповідно до сучасних державних будівельних норм. Біля входу є паркомісця та нормативний пандус, усередині – нековзке покриття, контрастні жовті лінії й тактильні таблички зі шрифтом Брайля. Для людей на кріслах колісних встановили знижену стійку реєстратури, розширили дверні прорізи до 90 см, облаштували ліфт і сучасну інклюзивну вбиральню.

Лікарка загальної практики – сімейної медицини Олена розповіла, що до амбулаторії часто звертаються люди з порушеннями зору, пацієнти після важких переломів і військові після поранень. Тому тут дбають, щоб кожен міг зручно потрапити на прийом як до сімейного лікаря, так і до вузьких спеціалістів. Реєстратор у холі допомагає відвідувачам зорієнтуватися або особисто супроводжує їх до кабінету. Якщо ж виникає потреба в госпіталізації, медзаклад має крісла та ноші, щоб швидко й безпечно доправити пацієнта з кабінету до автомобіля швидкої допомоги.

Ще одним важливим елементом міської системи доступності є "Прозорий офіс" на проспекті Слобожанському. Це найбільший у Дніпрі центр надання адміністративних і соціальних послуг, який обслуговує мешканців багатьох мікрорайонів. Тут облаштували комплексні умови для людей із різними формами інвалідності.

Начальниця Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради Світлана Котищук зазначила, що "Прозорий офіс" повністю пристосований для відвідувачів з інвалідністю. Для їхньої зручності є пандуси, ліфти, підйомник і санітарні кімнати, а також знижена рецепція та термінал, якими можуть користуватися люди на кріслах колісних. Для незрячих відвідувачів передбачили тактильну плитку й таблички зі шрифтом Брайля. А для спілкування з людьми з порушеннями слуху фахівці використовують спеціальні планшети, за допомогою яких можна онлайн викликати сурдоперекладача.

Поєднання спеціалізованого транспорту, доступних медичних закладів та центрів надання адміністративних послуг формує в Дніпрі єдину систему безбар’єрності. Місто продовжує розвивати інклюзивну інфраструктуру, щоб кожен мешканець, незалежно від фізичних можливостей чи життєвих обставин, міг почуватися рівноправним, самостійним і захищеним.