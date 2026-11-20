У Дніпрі провели публічне обговорення стратегії розвитку міста на наступні 10 років

У Дніпрі відбулися перші громадські консультації щодо розробки Стратегії розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2027–2037 роки. До обговорення долучилися представники міської ради, експерти та мешканці. Разом вони обговорили актуальні проблеми міста, його потреби та можливості подальшого розвитку. Захід організували команди EU4Reconstruction (Напрямок 2) та Urban Reform.

У Дніпрі провели публічне об... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Під час зустрічі команди представили план роботи над проєктом зі збору та підготовки даних для майбутньої Стратегії. Наразі триває аналітичний етап: фахівці збирають та опрацьовують інформацію про різні сфери життя громади, визначають її сильні сторони, проблеми й можливості для змін.

Учасники працювали за п’ятьма напрямами: економіка, професійна і вища освіта; навколишнє середовище, клімат та екологія; соціально-гуманітарні питання; інфраструктура і мобільність; житло та просторовий розвиток.

У Дніпрі провели публічне об... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Голова організації Urban Reform Олександра Нарижна зазначила, що під час консультацій важливо почути думки мешканців, зрозуміти їхні запити, визначити основні виклики та потенціал міста. Також учасники мають поділитися своїм баченням розвитку за кожним із напрямів і допомогти опрацювати аналітичні матеріали, які збирають спільно з органами місцевого самоврядування.

У Дніпрі провели публічне об... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

За її словами, пропозиції та напрацювання, зібрані під час зустрічей, стануть частиною аналітичної роботи й допоможуть визначити пріоритети майбутньої Стратегії. Результати роботи над документом планують оприлюднювати для громадськості.

Радниця проєкту EU4Reconstruction (Напрямок 2) з питань стратегічного планування та управління публічними інвестиціями у Дніпрі Ольга Семікіна розповіла, що стратегічне планування та управління публічними інвестиціями є одним із ключових напрямів підтримки проєкту в місті. У межах співпраці з Дніпровською міською радою EU4Reconstruction підтримує підготовку Стратегії розвитку на 2027–2037 роки. Зокрема, команда Urban Reform проводить дослідження та готує аналітичну основу для документа. Саме цій роботі присвячені й громадські консультації.

У Дніпрі провели публічне об... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Заступниця директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради Вікторія Каліногорська повідомила, що Дніпровська міська рада працює над підготовкою стратегії розвитку міста на 2027–2037 роки. Вона має визначити основні напрями та пріоритети подальшого розвитку міста. Наразі фахівці збирають інформацію про поточний стан Дніпра, його потреби, виклики та можливості. Важливою частиною цього процесу є врахування думок і досвіду людей, які живуть та працюють у місті.

У Дніпрі провели публічне об... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Громадські консультації є частиною передпроєктних досліджень і підготовки аналітичної основи для розробки Стратегії розвитку Дніпра на 2027–2037 роки. Зібрані пропозиції доповнять дослідження та допоможуть врахувати позиції різних груп інтересів під час стратегічного планування.

Це перша із запланованих зустрічей. Надалі консультації продовжаться, і до обговорення майбутньої Стратегії зможуть долучитися ще більше мешканців міста.