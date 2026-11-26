У Дніпрі провели акцію проти домашнього насильства: містянам розповіли, куди звертатися по допомогу

У центрі Дніпра відбувся інформаційно-просвітницький захід у межах Всеукраїнської кампанії "16 днів проти насильства". Акцію організували, щоб допомогти мешканцям і внутрішньо переміщеним особам вчасно розпізнавати прояви домашнього насильства та знати, де можна отримати безоплатну фахову підтримку.

У Дніпрі провели акцію проти... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Під час заходу спеціалісти Дніпровського міського центру соціальних служб роздавали перехожим інформаційні матеріали з контактами служб допомоги. Також охочі могли пройти коротке опитування та взяти участь в інтерактивній вікторині. Запитання про кампанію "16 днів проти насильства" розмістили на спеціальних картках у формі долоньок.

У Дніпрі провели акцію проти... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Директорка Дніпровського міського центру соціальних служб Анастасія Тищенко пояснила, що такі вуличні акції проводять, аби люди розуміли: у складній ситуації вони не залишаться сам на сам із проблемою. Навіть якщо отримана інформація не знадобиться безпосередньо тому, хто взяв буклет, вона може допомогти його рідним, сусідам або знайомим. За її словами, важливо, щоб постраждалі знали, куди звернутися, адже в Дніпрі діє мережа служб підтримки – від анонімного телефону довіри до цілодобової кризової кімнати. Прихисток там можуть отримати не лише жінки з дітьми, а й чоловіки. Усі послуги надають безоплатно.

У Дніпрі провели акцію проти... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

До акції долучилися перехожі різного віку. Містяни підтримали ініціативу та наголосили на важливості знання контактів служб, які можуть допомогти в критичній ситуації.

Дніпрянка Наталя Гончаренко зазначила, що зайвої інформації про протидію насильству не буває, адже вона може знадобитися будь-кому. Серед причин зростання агресії вона назвала залежності, а також наслідки війни та психологічні травми. Тому, на її думку, людям важливо знати, як діяти в небезпечних обставинах і куди звертатися.

У Дніпрі провели акцію проти... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Ще одна учасниця акції, Любов Сербіна, наголосила, що про цю проблему потрібно говорити й пояснювати людям, як отримати допомогу. Вона розповіла, що сама має контакти відповідних служб на випадок потреби та бачила наслідки неконтрольованої агресії, тому не вважає домашнє насильство незначною проблемою.

У Дніпрі за кошти міського бюджету створили розгалужену мережу допомоги постраждалим від домашнього насильства. До неї входять цілодобова кризова кімната, притулок для жінок із дітьми, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги та анонімний телефон довіри.

У Дніпрі провели акцію проти... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Також працюють денний центр на правому березі за адресою проспект Сергія Нігояна, 3, і служба первинного консультування на лівому березі – проспект Петра Калнишевського, 55. Крім того, психологи центру проводять корекційну роботу з кривдниками за рішенням суду.

Від початку року допомогу фахівців міської мережі отримали понад 5 тисяч людей, серед яких 300 внутрішньо переміщених осіб. Мобільна бригада здійснила понад 2 тисячі виїздів і надала підтримку 2400 людям. До денного центру звернулися 543 особи, а на анонімний телефон довіри надійшло понад 430 звернень.

Контакти для отримання допомоги:

Дніпровський міський центр соціальних служб: +38 098 300 45 60

Телефон довіри: +38 067 200 80 35