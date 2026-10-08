У Дніпрі посилюють безпеку в школах і дитсадках: укриття обладнують для навчання та відпочинку дітей

У Дніпрі за дорученням мера Бориса Філатова продовжують системно облаштовувати та готувати найпростіші укриття в комунальних закладах освіти. Головна мета – створити безпечні умови для дітей та забезпечити безперервність навчального процесу під час повітряних тривог.

Один із напрямів роботи – ремонт і модернізація внутрішніх безпекових просторів у школах та дитячих садочках. Нещодавно завершили такі роботи в дитячому садочку № 261.

Укриття закладу належить до найпростіших та облаштоване відповідно до вимог чинного законодавства. Тут передбачені питна й технічна вода, санвузли, вентиляція, звичайне та аварійне освітлення, а також кілька виходів.

Із 21 вересня цього року садочок офлайн відвідують 65 дітей молодшого, середнього та старшого віку. В. о. директора закладу Оксана Пазізей зазначає, що укриття має площу 470 квадратних метрів, тому тут достатньо місця не лише для безпечного перебування, а й для повноцінного дозвілля дітей.

У приміщенні можна проводити спокійні та рухливі ігри, організовувати відпочинок і харчування. Також в укритті встановлено достатню кількість ліжок, тому під час повітряних тривог дітям не доводиться переривати денний сон – вони можуть спати безпосередньо в безпечному просторі. За словами керівниці, це дозволяє дітям добре відпочивати та повертатися до занять у гарному настрої.

Ще одне укриття облаштували в Дніпровській гімназії № 141. Розширення безпекового простору дозволило перевести всіх школярів на очне навчання у першу зміну. Раніше заклад працював за змішаним графіком.

Підвальне приміщення обладнали необхідними меблями та посиленою Wi-Fi-мережею. На випадок відключення електроенергії безперервність освітнього процесу мають забезпечувати сонячні панелі та зарядна станція.

Директорка гімназії Ірина Хом’як розповіла, що нове укриття фактично стало повноцінним освітнім простором для учнів 1–4 класів. На площі 654 квадратні метри можуть одночасно розміститися понад 500 дітей початкової школи.

Приміщення поділили на окремі секції, завдяки чому кожен клас може проводити заняття у власному просторі та без зайвих перешкод. Це особливо важливо для учнів молодших класів, які навчаються за досить інтенсивними програмами та потребують високої концентрації.

Облаштування та вдосконалення безпекових просторів у закладах освіти Дніпра продовжується. Профільні служби разом із адміністраціями шкіл та дитячих садочків готують укриття до стабільного і комфортного використання протягом осінньо-зимового періоду.

Особливу увагу приділяють справності каналізації, опалення та вентиляції, а також наявності альтернативних джерел електроенергії.

Загалом в умовах воєнного стану в Дніпрі найпростіші укриття облаштовані у 253 закладах.

Серед них:

124 школи;

107 дитячих садочків;

11 закладів культури;

8 професійно-технічних закладів;

2 заклади спорту;

1 інклюзивно-ресурсний центр.

У Дніпрі посилюють безпеку в... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

У Дніпрі посилюють безпеку в... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

У Дніпрі посилюють безпеку в... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

У Дніпрі посилюють безпеку в... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

У Дніпрі посилюють безпеку в... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути