У Дніпрі переселенцям видали майже 20 тисяч продуктових наборів від початку року

У Дніпрі продовжують надавати допомогу людям, які через війну були змушені залишити свої домівки. Із березня 2024 року внутрішньо переміщені особи можуть безоплатно отримувати продуктові набори коштом міського бюджету. За 2026 рік таку підтримку вже надали 19 680 людям. У листопаді планують видати ще майже 2100 пакунків.

У Дніпрі продовжують надават... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

У Дніпрі продовжують надават... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Серед тих, хто регулярно отримує допомогу, – Олександр Гуртяк. Чоловік переїхав до Дніпра із Сєвєродонецька Луганської області після початку повномасштабного вторгнення.

Разом із ним до міста перебралася вся родина – діти та онуки. Вже у Дніпрі в сім’ї народився правнук. Нині частина рідних орендує житло, а поруч із чоловіком живуть донька зі своєю родиною та онучка.

У Дніпрі продовжують надават... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Олександр розповів, що така підтримка особливо важлива для переселенців пенсійного віку, людей із захворюваннями та малозабезпечених родин. Через війну багато хто втратив усе майно й приїхав до міста без грошей і необхідних речей. Він також відзначив якість продуктів у наборах і зазначив, що їх вистачає приблизно на місяць.

Отримати продуктові набори за заявою можуть переселенці, які прибули до Дніпра після 24 лютого 2022 року та проживають у місцях тимчасового компактного проживання (МТКП). Допомога передбачена для найбільш вразливих категорій:

людей літнього віку;

людей з інвалідністю;

матерів із дітьми;

дітей віком від 3 до 18 років;

опікунів і піклувальників дитини або недієздатної людини.

У Дніпрі продовжують надават... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Завідувачка сектору соціального захисту внутрішньо переміщених осіб управління у справах ветеранів та внутрішньо переміщених осіб департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Крохмаль пояснила, що продуктові набори протягом трьох місяців також можуть отримувати переселенці, які не мешкають у МТКП, але опинилися у складних життєвих обставинах і перебувають під супроводом Дніпровського міського центру соціальних служб.

Крім того, одноразовий продуктовий набір передбачений для тих, хто переїхав до Дніпра, вперше оформив тут довідку ВПО та проживає у місці тимчасового компактного проживання, але не належить до пільгових категорій.

У Дніпрі продовжують надават... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем реєстрації або до міського центру соціальних служб.

Продуктова підтримка – не єдиний напрям допомоги переселенцям у Дніпрі. Місто також сприяє їхньому розміщенню в тимчасовому житлі, надає соціальні, медичні та психологічні послуги, щоб допомогти людям адаптуватися до життя на новому місці.