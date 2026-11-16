У Дніпрі обговорили бюджет на 2027 рік: доходи, фінансові ризики та витрати на потреби громади

У Дніпрі відбулися бюджетні слухання, під час яких обговорили проєкт бюджету та Програму економічного і соціального розвитку міста на 2027 рік. Захід провели у форматі Zoom-конференції. До обговорення долучилися представники департаментів, управлінь, комунальних підприємств міської ради та громадськість.

Проєкт міського бюджету представив заступник міського голови, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міськради Володимир Міллер.

Заступник міського голови, д... Джерело: Дніпровська міськрада Розгорнути

Цьогоріч формат слухань змінили: замість тривалої доповіді з фінансовими показниками основну увагу приділили спілкуванню з містянами. Учасники мали змогу поставити запитання, висловити зауваження та отримати відповіді від представників міської влади. Такий підхід обрали з урахуванням побажань громадськості, щоб зробити обговорення бюджету більш відкритим і предметним.

Володимир Міллер пояснив, що міська влада свідомо відмовилася від традиційного формату з тривалим представленням цифр, які не завжди зрозумілі широкій аудиторії. Натомість слухання побудували навколо проблемних питань, які безпосередньо хвилюють мешканців. За його оцінкою, обговорення пройшло конструктивно, а на більшість запитань вдалося надати відповіді.

Окремо посадовець представив основні фінансові показники проєкту бюджету. Власні доходи Дніпра на 2027 рік заплановані на рівні 23,8 млрд грн. Водночас кошторис формували з урахуванням можливих ризиків та обмежених фінансових ресурсів.

У Дніпрі обговорили бюджет на 2027 рік. Джерело: Дніпровська міськрада

Однією з головних проблем залишається неврахування у проєкті державного бюджету на 2027 рік передачі громадам 4% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Цей механізм передбачений меморандумом, підписаним за участі Асоціації міст України та Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Кошти мають частково компенсувати громадам витрати, пов'язані з непідвищенням тарифів на тепло для населення.

За словами Володимира Міллера, Дніпро виконує взяті на себе зобов'язання та спрямовує передбачені кошти на визначені потреби. Однак держава вже другий рік поспіль не закладає відповідні надходження до бюджету. Для міста це означає втрату 930 млн грн. Водночас за умовами меморандуму Дніпро має сплатити майже 1,5 млрд грн боргів КП "Теплоенерго" перед НАК "Нафтогаз України". Через це виникає питання, з яких джерел покривати такі витрати.

Ще одним фінансовим ризиком для громади є заплановане вилучення реверсної дотації. Якщо це рішення реалізують, міський бюджет може недоотримати 3,1 млрд грн.

Володимир Міллер також нагадав, що Дніпро переважно власними силами, зокрема із залученням кредитних коштів, реалізовував заходи планів стійкості. Міська влада пропонувала залишити кошти реверсної дотації у бюджеті громади, щоб використовувати їх для обслуговування та погашення кредитів, а також продовження відповідних проєктів. Однак наразі це питання не вдалося вирішити на користь міста.

За словами посадовця, Дніпро вже виконав значну частину заходів із забезпечення стійкості за рахунок власних і позикових ресурсів. Місто розраховувало спрямувати реверсну дотацію на виконання кредитних зобов'язань і завершення розпочатих проєктів. Проте гарантій збереження цих коштів поки немає, тому додаткове фінансове навантаження громаді, ймовірно, доведеться покривати самостійно.

Під час формування бюджету також переглянули видатки на оплату праці. Зокрема, місто суттєво скоротило фінансування заробітних плат для працівників виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств. Однією з причин стало підвищення оплати праці в освітній та соціальній сферах, яке відбувається без відповідного збільшення державного фінансування.

У Дніпрі обговорили бюджет на 2027 рік. Джерело: Дніпровська міськрада

Володимир Міллер наголосив, що бюджет на 2027 рік є мінімальним і можливості для подальшого скорочення видатків практично вичерпані. Тому міська влада особливо ретельно підходитиме до формування штатних розписів і найму нових працівників як у виконавчих органах, так і на комунальних підприємствах. Якщо місту вдасться відновити частину доходів, ці обмеження можна буде дещо послабити. Водночас наразі видатки на оплату праці залишатимуться суворо обмеженими.

Попри складну фінансову ситуацію, захищені статті видатків планують фінансувати у звичному режимі. Місто й надалі зосереджуватиметься на забезпеченні основних потреб громади та виконанні першочергових зобов'язань.