Сонячні панелі та резервне живлення: як у Дніпрі готують ОСББ до відключень світла

У Дніпрі продовжують підвищувати енергонезалежність багатоквартирних будинків, допомагаючи ОСББ встановлювати індивідуальні теплові пункти, сонячні панелі та обладнання резервного живлення. Це дає змогу мешканцям краще підготуватися до опалювального сезону, підтримувати роботу важливих систем під час відключень електроенергії та ефективніше використовувати тепло.

Один із прикладів комплексного підходу до енергоефективності – ОСББ "Вітрила" на вулиці Метробудівській, 1. У 2020 році там замінили металеві труби системи опалення на пластикові за міською програмою співфінансування. У 2025 році встановили індивідуальний тепловий пункт (ІТП) за програмою "Енергодім" Фонду енергоефективності. А у квітні 2026 року будинок обладнали сонячними панелями, інвертором і системою резервного живлення за міською програмою співфінансування.

ОСББ "Вітрила" – 14-поверховий будинок, для якого автономність особливо важлива. Минулої зими мешканці зіткнулися зі складнощами через тривалі відключення електроенергії. Тепер у будинку є додаткові можливості для підтримання роботи ліфта й освітлення місць загального користування, а також заряджання мобільних телефонів під час знеструмлень.

Начальник управління з організаційних питань департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислав Макарець розповів, що в межах програми "Енергодім" у будинку встановили індивідуальний тепловий пункт із незалежною схемою опалення. За умови резервного живлення насосів система зможе працювати навіть під час відключень електроенергії. Це допоможе підтримувати циркуляцію теплоносія та знизити ризик аварійних ситуацій у будинку.

Індивідуальний тепловий пункт автоматично регулює подачу тепла залежно від температури зовнішнього повітря. Також система дає змогу налаштовувати температурний режим відповідно до потреб мешканців. За попередніми оцінками, завдяки такому регулюванню можна заощаджувати орієнтовно 20–30% теплової енергії.

Встановлення ІТП в ОСББ "Вітрила" профінансували спільно: 70% вартості робіт та обладнання надав Фонд енергоефективності, 20% – міський бюджет, ще 10% – ОСББ. Це один з етапів комплексної термомодернізації, яка в перспективі може передбачати й утеплення будинку.

За словами Владислава Макарця, індивідуальний тепловий пункт допомагає регулювати подачу тепла та раціональніше використовувати енергоресурси. Якщо поєднати таку систему з утепленням, це дасть змогу комплексно підвищити енергоефективність будинку.

Ще один крок до енергонезалежності – встановлення сонячних панелей. У будинку встановили 42 панелі та інвертор потужністю 30 кВт. Під час відключень електроенергії обладнання забезпечує резервне живлення визначених систем будинку, зокрема ліфта й освітлення місць загального користування. Також мешканці можуть заряджати мобільні телефони.

Голова ОСББ "Вітрила" Тетяна Терешко розповіла, що заявку на участь у міській програмі подали в лютому, а вже у квітні почали встановлювати сонячні панелі. Під час першого відключення перевірили роботу обладнання: ліфт та освітлення місць загального користування працювали. За її словами, мешканці задоволені, адже тепер мають більше можливостей під час знеструмлень.

Тетяна Терешко також зазначила, що будинок повністю електричний і не має газопостачання, тому минула зима була непростою для мешканців. Раніше для підтримання освітлення та роботи окремих систем ОСББ використовувало придбаний акумулятор. Тепер завдяки новому обладнанню будинок краще підготовлений до можливих відключень.

Наразі оцінювати фактичну економію теплової та електричної енергії ще зарано: систему ІТП поки не використовували протягом опалювального сезону, а роботу резервного живлення від сонячних панелей лише почали тестувати.

У Дніпрі міська програма резервного живлення передбачає співфінансування вартості обладнання: 90% фінансує міський бюджет, а 10% – ОСББ.

Участь у програмі можуть брати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, які мають статус юридичної особи та ухвалили відповідне рішення про участь і власний внесок. Пріоритет надають, зокрема, багатоповерхівкам віком понад 20 років, будинкам підвищеної поверховості та тим, де є критично важливе обладнання – насосні станції, котельні або теплові пункти.

Орієнтовна вартість комплекту обладнання потужністю 30 кВт становить 1,6 млн грн, а внесок ОСББ – близько 160 тис. грн.

Від початку реалізації програми у квітні 2026 року монтаж обладнання резервного живлення повністю завершили на 15 об’єктах, ще на 16 він триває. Загалом до департаменту з питань самоорганізації населення міськради вже надійшло 72 заявки.

Окремо діє державна програма "Світлодім", яка передбачає грантову допомогу ОСББ на придбання обладнання резервного живлення. Розмір фінансування залежить від характеристик будинку та кількості під’їздів. Витрати на супутні роботи об’єднання покриває самостійно.

Щоб дізнатися про умови міських програм, перелік необхідних документів і можливості участі, представники ОСББ можуть звернутися до департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради.

Заявки на міську програму резервного живлення приймають упродовж року. Їх реєструють у порядку надходження та враховують під час формування бюджетних запитів на фінансування.

Подати заявку можна за адресою: вул. Воскресенська, 21-А, кабінет 213.

Сонячні панелі та резервне ж... Розгорнути

Сонячні панелі та резервне ж... Розгорнути

Сонячні панелі та резервне ж... Розгорнути

Сонячні панелі та резервне ж... Розгорнути

Сонячні панелі та резервне ж... Розгорнути