Російська ракета зруйнувала лікарню та хоспіс у Дніпрі: на момент удару там були понад 100 пацієнтів

Під час масованої атаки на Дніпро 3 листопада російська ракета пошкодила медичний заклад, де працювали лікарня та хоспісне відділення. На момент удару там перебували понад 100 пацієнтів. Усіх евакуювали до інших міських лікарень.

Російська ракета зруйнувала... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Російська ракета зруйнувала... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Про наслідки удару та евакуацію розповів заступник директора з технічних питань медичного закладу Антон Ковалець. За його словами, після повідомлення про влучання одразу викликали рятувальників, поліцію та швидку допомогу. Медичний персонал на той момент перебував в укритті, а після удару долучився до роботи на місці. Критичних травм серед працівників немає, усі залишилися живими.

Російська ракета зруйнувала... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

На момент атаки в закладі перебували понад 100 пацієнтів, приблизно половина з них – у хоспісному відділенні. Наразі всіх людей перевезли до інших міських лікарень, де їм надають необхідну допомогу. За словами Антона Ковальця, усі пацієнти живі.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що серед евакуйованих були майже 50 невиліковно хворих людей, які перебували в хоспісі. Найстаршому пацієнту – 90 років. Їх також доправляють до інших міських медзакладів.

Російська ракета зруйнувала... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Російська ракета зруйнувала... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

За словами мера Дніпра, незадовго до удару місто відремонтувало палати та інші приміщення закладу. Він зазначив, що це було одне з небагатьох місць у Дніпрі, де допомогу та догляд такого профілю могли отримати як місцеві жителі, так і переселенці. Тепер будівлю пошкоджено російською ракетою.

Також Борис Філатов закликав поширювати фотографії пошкодженого медичного закладу, щоб їх побачили якомога більше людей, зокрема політики та дипломати за кордоном.

Російська ракета зруйнувала... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути