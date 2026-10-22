Понад 17,5 тисячі продуктових наборів від початку року: як у Дніпрі допомагають переселенцям

У Дніпрі внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати безкоштовні продуктові набори. Допомогу ініціював міський голова Борис Філатов, а закуповують продукти коштом міського бюджету.

До наборів входять тушковане м’ясо, каші, галети, м’ясні консерви трьох видів, вермішель швидкого приготування, чай, кава, джем та інші продукти й смаколики.

Безкоштовні продуктові набори для ВПО. Джерело: Дніпровська міська рада

Щомісячно отримувати таку підтримку можуть переселенці, які зареєструвалися у Дніпрі після 24 лютого 2022 року, проживають у місцях тимчасового компактного проживання та належать до однієї з таких категорій:

люди похилого віку;

люди з інвалідністю;

матері з дітьми;

недієздатні особи;

діти віком від 3 до 18 років.

Переселенці, які не належать до перелічених категорій, але вперше звернулися до Дніпра для отримання довідки ВПО та мешкають у місцях тимчасового компактного проживання, можуть отримати продуктовий набір одноразово.

Безкоштовні продуктові набори для ВПО. Джерело: Дніпровська міська рада

Крім того, продуктові набори видають переселенцям, які опинилися у складних життєвих обставинах і отримують соціальні послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Оксана Кисельова переїхала до Дніпра з Добропілля у 2022 році. Нині вона живе тут із двома 16-річними дітьми. Приблизно рік тому родина почала отримувати продуктові набори, які стали для неї суттєвою підтримкою.

Жінка розповідає, що під час війни, особливо за умов перебоїв з електропостачанням, важливо мати продукти, які можна швидко приготувати або взяти із собою до укриття. Наприклад, галети та готові каші допомагають перекусити навіть тоді, коли доводиться перебувати в підвалі.

За словами Оксани, набори видають раз на місяць, а їхнього наповнення вистачає, щоб урізноманітнити харчування родини. Найбільше діти люблять каші та тушковане м’ясо. Завдяки цій допомозі сім’я заощаджує кошти, адже деякі продукти, зокрема тушонку, жінка не завжди може дозволити собі купувати самостійно. Тепер вона має змогу приготувати дітям смачні страви або додати м’ясо до супу чи борщу.

Безкоштовні продуктові набори для ВПО. Джерело: Дніпровська міська рада

Як повідомила завідувачка сектору соціального захисту внутрішньо переміщених осіб управління у справах ветеранів та внутрішньо переміщених осіб департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Крохмаль, від початку 2026 року переселенцям у Дніпрі видали понад 17,5 тисячі продуктових наборів.

Допомогу надають у межах комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у місті. У жовтні планують видати 2 118 наборів по Дніпру, зокрема понад 390 – у день, про який повідомила посадовиця.

Щоб отримати продуктовий набір, переселенцям необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання та подати відповідну заяву. Також потрібно надати копії паспорта й ідентифікаційного коду, пред’явивши оригінали документів. Якщо заявник має дитину, необхідно додатково подати свідоцтво про її народження.