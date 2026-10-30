Лікарні Дніпра продовжують працювати під час відключень світла

Попри відключення електроенергії внаслідок ворожих обстрілів, міські лікарні Дніпра продовжують працювати у штатному режимі та надавати медичну допомогу в повному обсязі. Тут проводять необхідні операції, працюють реанімаційні відділення, а пацієнти отримують невідкладну допомогу.

Загалом у міських медичних закладах Дніпра є близько 200 генераторів потужністю від 2 до 500 кВт. Із них 118 встановлені в центрах первинної медичної допомоги, ще 81 – у міських лікарнях.

Після зникнення електроенергії генератори автоматично вмикаються протягом 10–15 секунд і забезпечують безперебійну роботу медичного закладу.

Лікарні Дніпра продовжують п... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Головний інженер Антон пояснив, що потужні генератори забезпечують електроенергією всі необхідні приміщення лікарні, зокрема операційні, реанімаційні відділення та звичайні палати, а також медичне обладнання для надання невідкладної допомоги.

За його словами, медична апаратура має й додаткові джерела живлення. Під час операцій обладнання працює від власних акумуляторів, а апарати штучної вентиляції легень мають окремий запас живлення.

Лікарні Дніпра продовжують п... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Один із генераторів, який забезпечує роботу корпусу лікарні, має потужність 416 кВт. Його паливний бак вміщує 1160 літрів, чого вистачає приблизно на добу безперервної роботи.

Поруч є резервні ємності з пальним, а також укладений договір на його оперативне підвезення. Завдяки цьому генератор може працювати до 14 днів поспіль, розповів Антон.

Лікарні Дніпра продовжують п... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Лікарні Дніпра продовжують п... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Обладнання проходить технічне обслуговування відповідно до встановленого регламенту. Після 250 мотогодин роботи, що становить приблизно 10 днів безперервної роботи, генератор обслуговують. Цей процес триває до години. У цей час обладнання операційних і реанімаційних відділень працює від власних акумуляторів.

Генератори лікарня отримала на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді вони працюють в автоматичному режимі.