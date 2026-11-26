Комунальники Дніпра розпочали підготовку парків та зелених зон до весни

У Дніпрі почали готувати міські парки та сквери до весни. Наприкінці листопада комунальники висаджують тисячі цибулин тюльпанів, які після настання тепла прикрасять зелені зони та місця відпочинку містян.

Роботи виконують працівники КП "Міська інфраструктура". Квіти висаджують у парку Шевченка, "Зеленому Гаю" та парку імені Писаржевського. Зокрема, на клумбах навколо фонтану на оглядовому майданчику парку Шевченка планують розмістити близько 10 тисяч цибулин.

У Дніпрі почали готувати міс... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Заступниця директора КП "Міська інфраструктура" Любов Чадіна розповіла, що для посадки використовують тюльпани, які залишилися з попереднього сезону. Після завершення вегетації цибулини викопали, просушили, перебрали, обробили фунгіцидами та зберігали в сухому приміщенні до осені.

За її словами, тюльпани є багаторічними рослинами, тому цибулини можна використовувати повторно. Такий підхід дозволяє підтримувати квіткове оформлення міських парків без додаткових витрат на закупівлю нового посадкового матеріалу.

У Дніпрі почали готувати міс... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Також у парку Шевченка ознайомилася з перебігом робіт заступниця директора департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради Анастасія Петренчук. Вона зазначила, що навіть попри постійні ворожі обстріли та складну ситуацію в місті комунальники продовжують завчасно готувати зелені зони до весни.

У Дніпрі почали готувати міс... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

За словами Петренчук, важливо, щоб із настанням тепла дніпряни могли приходити до парків усією родиною, гуляти, милуватися квітами та фотографуватися на улюблених локаціях. Вона додала, що такі моменти краси й життя зараз мають особливе значення.

Навесні висаджені цибулини мають перетворитися на яскраві квіткові композиції та знову стати окрасою міських парків – місць для зустрічей, відпочинку й сімейних прогулянок.